中国进口商周三购买了少量散装大豆船货，将于12月和1月分别在美国墨西哥湾沿岸和巴西港口装运。分析师和一家出口贸易商表示，本次购买的大豆数量约为三至四批货物，最多约为24万吨。此前大豆价格周二大跌，芝加哥期货交易所(CBOT)指标大豆期约下跌近2%。

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据路透社引述分析师和贸易商消息说，中国趁价格下跌之际购买美国和巴西大豆。根据美国农业部最新数据，截至11月18日，已确认的中国采购美国今年新作大豆总量约为1,970万吨，不及去年同期的近2,920万吨。

在今年秋季传统的美国大豆出口季，中国进口商订购的巴西大豆数量高于正常水平，因美豆价格较高且美元走势强劲。

贸易商透露，“随着(价格)大幅降低，中国正在考虑采购更多大豆。中国的压榨企业有利可图。”艾奥瓦州西得梅因的U.S. Commodities总裁Don Roose说，“他们一直在南美和美国采购，但我们的销售窗口即将关闭，因此我们得忙起来。等到2月份，我们就不再是主要出口国了。采购将开始大量转向南美。”

一家美国出口贸易商表示，中国已经预订了其12月大豆预计采购量的85%左右，1月份需求数量也已有一半左右完成预定。