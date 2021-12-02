全球网球运动员支持WTA停止中国赛事决定

国际网球明星们今天称赞国际女子网球协会WTA决定暂停在中国举行的女子比赛，以支持中国网球运动员彭帅，彭帅因指控一名中国前最高领导人实施性侵犯而遭到打压。

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据本台报道称，国际女子网球协会首席执行长西蒙 (Steve Simon) 星期三表示，，鉴于彭帅的现况，我宣布立即暂停在中国的所有WTA赛事，包括香港在内。西蒙在一份公报中表示：“我宣布立即暂停中国包括香港在内的所有 WTA 赛事。凭良心说，我不知道如何让我们的运动员在不允许彭帅参加比赛的情况下自由交流，而且显然已经被迫撤销他对性虐待的指控”。

法新社今天报道说，但世界网球明星们周四却称赞WTA决定暂停在中国举行的女子比赛，以支持网球运动员彭帅，她指控一名中国前最高领导人实施性侵犯。

针对国际女子网球协会这一决定，中国外交部发言人王文彬周四表示，他反对 "任何将体育政治化的行为"。

据WTA主席史蒂夫-西蒙称，WTA采取此举是因为对这位前温布尔登和法国公开赛双打冠军球员的行动自由存在 "严重怀疑"。在周三晚上的一份措辞强烈的声明中，它宣布 "立即暂停在中国的所有WTA赛事，包括香港"。

这一坚定的立场受到了许多网球明星的欢迎。拥有12个大满贯单打冠军的比莉-金说，WTA "站在了历史的正确一边"。而法国人阿丽兹-科内在推特上写给史蒂夫-西蒙称赞西蒙说："是个真正领导者。"世界网球排名第一的诺瓦克-德约科维奇说："我完全支持WTA的立场，因为关于彭帅，我们没有足够的信息。"

女子网球界第二大最成功的球员玛蒂娜-纳芙拉蒂诺娃周四赞扬了WTA的 "勇敢立场"，即 "我们把原则放在美元之前"。她还指责国际奥林匹克委员会（IOC）："我几乎听不到你们的声音，"这位前冠军指责国际奥委会自事件开始以来过于谨慎。

法新社说，WTA的退出决定最终可能使该组织损失数百万欧元，因为中国是其最大的市场之一。

前世界第一安迪-罗迪克强调了史蒂夫-西蒙所承担的风险："当不需要付出任何代价时，做正确的事情要容易得多。尊重。"

然而，由于新冠病毒疫情原因，中国最近没有举办任何WTA比赛，而且在不久的将来也不太可能举办任何比赛。在2019年赛季，即最后一个未受疫情影响的赛季，有十场比赛在中国举行，包括年终的女子大师赛，这些比赛的经费为1400万美元，比男子比赛的经费要好。

史蒂夫-西蒙在其声明中说：“我希望世界各国领导人将继续挺身而出，确保为彭和所有妇女伸张正义，而不考虑经济后果。”

11月初，在中国社交网络微博上发表的一条信息中，彭帅详细谈到了她与中国前副总理张高丽的关系，张高丽已经结婚，比她大40岁。在其中，这位35岁的女士谈到了她在与领导和妻子的这场三角恋中的不安。彭帅还说，三年前，在张高丽退休后，她 "同意 "再次与张高丽发生性关系，但在领导的坚持下，她 "哭了"，感到 "被迫 "这样做。

许多世界网球明星，从克里斯-埃弗特到大坂直美，一些西方国家，如法国和美国，还有欧盟和联合国，已经要求北京澄清彭帅的命运。

根据中国官方媒体记者公布的视频，这名年轻女子于11月21日在北京一家餐厅和中国首都的一场网球比赛中再次出现。她还在与国际奥委会主席托马斯-巴赫的视频会议上说，她 "在北京的家中安然无恙"，但她 "希望自己的隐私得到尊重"。

据国际女子网球协会首席执行长西蒙指出，“这一切都不能接受，也永远不能接受。” 史蒂夫-西蒙周三说："如果有权势的人可以压制女性的声音，并将性虐待的指控扫到地毯下，那么WTA赖以生存的基础--女性的平等--将受到严重的破坏。

中国媒体周四没有报道WTA的决定，自该案开始以来，中国媒体一直保持沉默。关于彭帅的新闻也是社交网络上激烈审查的对象。绝大多数中国人都不知道围绕彭帅的争议与国际关注。

但一些中国网民还是知道这一消息，他们周四在WTA的官方微博上发表评论。一些人张贴了他们对WTA主席的 "钦佩"，他们说他有 "胆量"。其他人指责该组织 "反华"，并要求他 "离开中国，离得越远越好"。