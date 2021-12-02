北京低调回应WTA停办中国赛事 胡锡进推特反控WTA剥夺彭帅的言论自由

因彭帅事件，国际女子网球协会（WTA）宣布暂停中国赛事，对此，中国外交部周四称反对将体育政治化。中国官方回应，被观察指低调。但中国环球时报总编胡锡进今天在推特上称，WTA是强迫彭帅“支持西方对中国体系的攻击”。

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据路透社今天报道说，国际女子网球协会（WTA）宣布暂停中国赛事，对此，中国外交部周四称，反对将体育政治化。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上做出上述表示。

据WTA周三宣布将暂停中国所有赛事。这是对网球明星彭帅事件所做的回应。

此前中国外交部发言人赵立坚日前曾表示，彭帅近期有出席一些公开活动，彭帅事件不应被政治化，希望某些人停止恶意炒作。

据中央社今天报道说，北京低调回应WTA停办中国赛事：称反对体育政治化。

针对世界女子职业网球协会（WTA）鉴于中国女网名将彭帅安危，宣布暂停中国及香港赛事，中国外交部发言人汪文斌今天仅表示，中国已表达立场，始终反对将体育政治化的行为。

据该报道，相较于对其他涉外议题的高调，中国外交部对彭帅事件始终保持低调，形成强烈对比。另一名发言人赵立坚日前曾说，彭帅近期“有出席一些公开活动”，外界不应将此事“政治化”，希望“某些人停止恶意炒作”。

世界女子职业网球协会（WTA）主席西蒙（Steve Simon）今天稍早发表声明宣布，鉴于对彭帅的安全担忧，将暂停在中国的所有赛事，包括香港在内。西蒙表示：“凭著良心，当彭帅不被允许自由表达，且似乎被迫否认她的性侵指控，我不明白自己怎能要求我们的选手在那里（中国）比赛”。西蒙强调，“尽管我们现在知道彭帅在哪，我仍严重怀疑她是否自由、安全并且不受到审查、胁迫及恐吓”。

就世界女子职业网球协会（WTA）因担心中国选手彭帅的安危，宣布停办在中国和香港的赛事。中央社报道称，中共外围官媒环球时报总编胡锡进今天在推特上称，WTA是强迫彭帅“支持西方对中国体系的攻击”。

胡锡进在社交平台推特（Twitter）上转推WTA宣布暂停中国赛事的贴文，并评论道：“WTA是在强迫彭帅支持西方对中国体系的攻击。他们剥夺彭帅的言论自由，要求她对现况的描述必须符合他们的期待。”

中国女网好手彭帅11月2日在微博上指控中国国务院前副总理张高丽强迫她发生性行为，两人存在多年的不伦关系。这则贴文20分钟后就被删除，之后彭帅一度消失在公众视野。

WTA对此要求中国政府对彭帅的指控进行公开透明的调查。之后，包括胡锡进在内的中国官媒记者、编辑纷纷透过推特秀出彭帅现身的照片、影片。

据该报道，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也和彭帅视讯，声称她一切安好，但这些仍无法取信于公众，国际社会仍怀疑彭帅是在受胁迫下作出相关表述。