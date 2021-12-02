寻找MH370：或有新消息 ？

马来西亚航空由吉隆坡前往北京的MH370号班机离奇失踪，机上239人至今下落不明。据自由时报引述消息报道称，英国飞航工程师戈佛德（Richard Godfrey）发表报告指出，他使用了一种追踪系统发现飞机最后下落，MH370目前就在南印度洋底部，座标33.177°S 95.300°E 的位置。这位英国工程师认为，如果对附近区域进行彻底搜寻，可在2022下半年发现MH370遗骸。

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该报道引述英国飞航工程师戈佛德（Richard Godfrey）的报告说，坠机地点及印度洋海底的扫描图中发现讯号红点，MH370的模拟位置与33件已发现MH370机身的碎片洋流漂移分析一致。

戈佛德使用开创性的航空追踪技术，声称发现MH370在澳洲城市珀斯以西1933公里处，座标33.177°S 95.300°E 的位置撞击海洋，并且下沉到下方4000公尺深处之处。戈佛德发表的报告指出，坠机点在印度洋的海底高原布罗肯海岭（Broken Ridge），下方地形错综复杂。

据戈佛德的报告指出，他使用了一种称为GDTAAA（随时随地能对飞机进行全球检测和跟踪）的技术，在他的研究中，波音777飞行过程中，GDTAAA 结合WSPR（业余无线电软件）数据，每分钟有数百个可追踪的讯号，使他能在关键区域搜索。

报告中称，坠机地点及印度洋海底的扫描图中发现讯号红点，MH370的模拟位置与33件已发现MH370机身的碎片洋流漂移分析一致，这些碎片分别在马达加斯加、坦桑尼亚、毛里求斯被找到。

戈佛德声称，如果对附近区域进行彻底搜寻，可在2022下半年发现MH370遗骸。

据该报道说，2014年3月8日，这班马来西亚航空MH370号班机由吉隆坡飞往北京，载有239人，起飞不到一小时，就在马来西亚与越南海域的交界处、土珠岛以南约140海里与大马梳邦空管中心（Air Traffic Control Centre Subang）失去联系，长时间搜寻未果，机上人员被认定全数遇难。其后，中国、马来西亚、澳大利亚曾共同参与打捞搜救，仍没有发现MH370残骸，此后还有其他国家、民间组织曾发起搜查行动，但一无所获，也让这起空难成为商业航班事故史上唯一未能确定具体失事地点的事故。