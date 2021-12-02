德准外长誓言对中共采取强硬立场 人权问题不再沉默

德国新政府即将启动。准外长贝尔伯克表示，她对中国采取强硬立场，矢言把人权和法治置于德国外交核心，不再像前任政府那样闭口不谈。她并建议欧盟不要再进口新疆生产的产品。

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年仅40岁的绿党籍贝尔伯克（Annalena Baerbock）接受柏林《日日新闻报》（Die Tageszeitung）访问时指出，当讨论气候变迁和新冠病毒疫情议题时，中国是伙伴；不过，德国身为欧盟的一员，与独裁统治的中国是处于制度竞争的关系，因此，德国将与民主国家追求战略性合作，捍卫共同的价值和利益。

德国新政府在联合执政协议中直接提及敏感的台湾、新疆和香港等议题，外界因而解读为，德国未来有意加强与北京的对抗。

对此，贝尔伯克认为，对话是国际政治的核心，但不等于美化或闭口不谈。

她强调，她所追求的外交价值导向是对话和强硬的并进，并暗指即将卸任的总理默克尔（Angela Merkel）近年对中国人权问题一直保持沉默。

贝尔伯克还特别提及，新疆普遍存在强迫劳动，建议欧盟禁止进口新疆生产的产品。

她认为，德国身为欧盟最大国，应该多利用共同市场的槓杆原理，不能再像过去一样只顾自己的中国政策，而是所有27个成员国同心协力，追求一致的对中政策。

对于德国是否会加入抵制北京冬季奥运的行列，贝尔伯克说，从北京领导人对待网球选手彭帅或记者张展的方式来看，的确有必要好好审视奥运，德国政府有多种应对方式，将在未来几周进行讨论。

贝尔伯克是德国政坛的后起之秀，直言不讳的作风尤其受到年轻选民的欢迎。她经常批评总理默克尔对北京太软弱，主张欧洲与中国的关係是“自由民主与独裁之间的制度竞争”，支持欧美联手制衡北京。

据西班牙《世界报》（El Mundo）先前报导，贝尔伯克曾坦承，自己的女性身分为她争取党内提名带来极大优势。她也常在公开场合强调自己作为两个年幼孩子母亲，希望能给孩子更公平的国家和更洁淨的地球。

青少年时期的贝尔伯克是一名运动健将，在弹簧床运动拿过铜牌，1994年还成为世青锦标赛德国体操代表团成员，后来因受伤而结束职业运动生涯。