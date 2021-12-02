德国准外长：不排除抵制北京冬奥会

德国即将上任的外交部长贝尔伯克承诺在处理中国议题上将诉诸「对话和强硬」，不排除抵制即将登场的北京冬季奥运会。

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据法新社报道称，德国社会民主党（SPD）领袖肖尔茨（Olaf Scholz）领导的新内阁一旦宣誓就职，40岁绿党（Green Party）籍的贝尔伯克（Annalena Baerbock）预计将成为德国史上首位女性外交部长。

贝尔伯克接受「日日新闻报」（Die Tageszeitung）访问时表示：「以价值观为导向的外交政策始终是对话与强硬的结合。」她说：「就长远来看，绝口不提并非一种外交形式，即使近年来有些人是这么认为的。」

研究国际法的贝尔伯克特别举出中国新疆自治区境内维吾尔人所受的待遇、中国记者张展遭拘押，以及中国女网运动员彭帅安危的不确定一事，都是令人关注的议题。

德国总理默克尔（Angela Merkel）执政16年期间，德国经历以商业为导向的实用主义时期，贝尔伯克矢言上任后要以人权为外交核心，意味着将对中国和俄罗斯等专制政权采取更加强硬的立场。

据贝尔伯克星期三表示，不排除抵制即将登场的北京冬季奥运。她说：「我们应该更密切观察这场奥运。各国政府有不同的应对方式，我们肯定会在接下来几周内加以讨论。」

美国总统拜登11月表示，考虑外交抵制北京冬奥会，以抗议中国侵害人权，届时美国运动员虽仍将参赛，但美国政府代表将避免出席。

法新社说，北京冬奥预定明年2月4日至20日举行。