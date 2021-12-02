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日本政府反驳中国抗议前首相安倍的发言

中日继续海洋对话寻求避免海上偶发或突发冲突 网络照片

作者： 东京特约记者 楚良一 3 分钟

日本内阁官房长官松野博一在12月2日的记者会上，就前首相安倍晋三的言论回应中国政府通过外交途径向日方提出的抗议，安倍1日称：“台湾的紧急情况就是日本的紧急情况”，遭到中国政府的抗议，松野博一指出：日本基于（政府）立场进行了反驳。”