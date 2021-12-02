日本政府反驳中国抗议前首相安倍的发言
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日本内阁官房长官松野博一在12月2日的记者会上，就前首相安倍晋三的言论回应中国政府通过外交途径向日方提出的抗议，安倍1日称：“台湾的紧急情况就是日本的紧急情况”，遭到中国政府的抗议，松野博一指出：日本基于（政府）立场进行了反驳。”
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1日晚间，日本驻华大使垂秀夫在北京收到中方的“严正交涉”，垂秀夫指出：我们不能接受中方的片面主张。日本国内存在这种想法，中国应该理解。
日本前首相安倍晋三1日应台湾智库邀请发表在线演讲，指出：“台湾紧急状况就是日本紧急情况，也就是日美同盟的紧急状况”，中方反驳称，“以极其错误的言论，粗暴干涉了中国内政。”
安倍还对台湾加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）表示“支持”，认为“台湾具备十二分的参加资格”。
安倍对中国大陆迅速扩军表示担忧，指出到建国百年的2049年，中国“经济和军费都将增至现在的8倍，对世界历史而言将是最充满危机的时代”。他指出：“军事冒险是经济自杀的方式”，并强调习近平主席等中国领导人应与有关国家共同努力，寻求自我克制。
2021年12月1日晚，中国外交部部长助理华春莹紧急约见日本驻华大使垂秀夫，就日本前首相安倍晋三发表涉华言论提出严正交涉。
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