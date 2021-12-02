瑞典环保少女致函在囚黄之锋 吁坚持不放弃

瑞典环保少女通贝里（Greta Thunberg）上周五在瑞典出席气候变化抗议行动时，写信给在囚的前香港众志秘书长黄之锋，希望引起国际社会对香港被囚社运领袖的关注。

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根据加拿大文化杂志「VICE」的网上报道，通贝里在手写给黄之锋的短信中表示，「你是个大英雄，我们常与你一起。」她又呼吁黄「撑住，永远不要放弃。你永不孤单。我真希望我们有天能相见。」通贝理早前曾参与由黄之锋等人发起的争取释放12港人行动，亦曾多次转发黄之锋的帖文，以示对他的支持。

黄之锋因三宗示威游行而被囚禁，刑期分别是13.5个月、10个月及4个月，分期执行，即共囚27.5个月，被指不公；此外，他又因涉及民主派35+立法会初选案而被控串谋颠覆国家政权，案件排期至明年续审。一旦罪成，最严重可被判终身监禁。

写信行动由与通贝理一起参与抗议气候变化活动的南韩民主人士Lee Dae-seon提出，29岁的他，希望信件能在圣诞节前寄到黄之锋手上，事实上，信件开首是祝黄之锋圣诞快乐。Lee Dae-seon在报道中提到，他于2016年在台湾读书时，由本身是八九学运领袖王丹的老师介绍而认识黄之锋，认为此信对黄来说，甚有意义。

黄之锋在10月13日的脸书上写道，「我想在囚的人不论背景身份，也会格外想被记着，希望人们会念及目前承受这一切的自己」。他在临近25岁生日时收到祝福，「读到墙外写入来的支持是一件窝心温暖的事，所以我甚为感激大家每字每句的关心」。