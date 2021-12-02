福建预警台风与“外部”破坏办大停电演习 引网上议论

中国福建省官方11月30日在福州、厦门、漳州、宁德四地，模拟超强台风及“外部破坏”同步举行“大面积停电事件应急演练”。但在近来台海局势紧张下，这一演练引起部分中国民众联想。承办这项演练的福建省发展和改革委员会表示，这是福建省近年来所组织规模最大的一次电力应急演练。

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据中央社今天报道说，福建省发改委1日发布，这项“福建省2021年大面积停电事件应急演练”是由福建省“大面积停电事件应急指挥部”主办，福建省发改委、国家电网福建省电力公司承办，演练范围涵盖福州、厦门、漳州、宁德共4个地级市。

根据发布内容，这项演练启动大面积停电事件第2级应急响应，展开抢险救援、电力恢复等应急处置。并分为监测预警、启动响应、处置救援、响应结束4个阶段。其中提到，海岛停电救援、危化企业停电应急处置、反恐与网络攻击等应急处置科目的设置，特别体现了这次演练“聚焦新态势、新环境、新热点的敏锐性”。

福建省官方11月30日在福州等地举行“大面积停电事件应急演练”，却在中国民间引发联想。据香港明报消息说，中国不少网友认为，因应台风影响只是“借口”，福建应是为因应“可能出现的台海战争”造成的停电作准备。其中有人还指“懂的都懂”、“信号很强烈”等语。

但也有网友说，今后恶劣天气只会越来越多，福建又靠海符合逻辑，没有必要胡乱联想。

据中央社说，先前中国商务部发布通知，鼓励家庭储存生活必需品等后，一度被解读为“武统前兆”，导致中国许多城市出现民众大量囤积商品的窘状。其后，中国网络更出现“预备役退伍军人发召回”的短信，随即先后被军媒及中国国防部公开辟谣。