美欧召开中国问题高层对话 将发联合声明

12月2日，美欧外交高层将举行中国问题对话。美国国务院周三表示，双方将聚焦有关涉华经济问题、技术、人权等议题。此外，台湾议题也将纳入议程。国务院官员说，双方会后将会发表一份“强有力”的联合声明。

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在周三召开的背景介绍会上，美国国务院高级官员透露，美国国务院二号官员、常务副国务卿温迪‧舍曼（Wendy Sherman）以及欧盟对外行动署秘书长斯特凡诺‧桑尼诺（Stefano Sannino）将是参加对话的核心人物。这是美欧今年举行的第二次中国问题高层对话。

针对如何与中共打交道，美国国务院官员说，欧洲是“美国的天然伙伴”，因为双方致力于建立基于“民主规范和制度”的同样的国际秩序。

该官员说，实际上，国务院在工作的每个问题上，涉及到几乎全球每个地区，“我们都与欧盟以及我们的欧洲盟友和伙伴密切合作，以加强基于规则的国际秩序并促进我们的共同价值观，包括民主、人权和法治，这包括我们如何应对中国以及在印太地区的参与及合作伙伴”。

国务院官员介绍，美欧周四的对话将聚焦双方合作的关键领域，包括经济和技术问题、人权、多边主义、虚假信息、安全，以及如何在利益一致的情况下与中国开展以结果为导向的合作。

据国务院官员介绍，会议结束时双方将发布一份强有力的联合声明。

国务院官员说：“我们预计该声明将更加有力，涵盖的主题范围比5月份发布的第一份联合声明更广泛、更详细。这反映了美国和欧盟对中国及对其日益令人担忧的行为的看法日益趋同。它展示了我们在与中国竞争时重建联盟和伙伴关系的有效性。”。

美欧在5月份举行了有关中国问题的第一次高层对话。

该官员还表示，美欧各自与中国关系的复杂性凸显了美欧继续磋商和协调的重要性，这就是美欧举行中国问题高层对话的目的。

该官员说，美国希望就美国的“重建更美好世界”项目和欧盟的“全球门户”计划展开对话，这些计划旨在抗衡中共的“一带一路”基础设施项目。