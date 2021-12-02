老挝在债务风险上迎来中国铁路

美联社12月2日报道称，老挝正在开通一条联通中国西南部，价值59亿美元的铁路。这条由中方建造的铁路之下，隐藏着老挝潜在的债务风险。以下内文视频为澳大利亚国立大学东南亚问题专家Grant Raymond的解析。

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从万象到昆明，这条穿越繁茂热带山脉的铁路线长达1035公里，是“一带一路”倡议之下的数百个项目之一，本周开启其货运服务。这一项目旨在通过在亚洲，非洲，太平洋地区建造港口，铁路等设施，来扩大贸易。

美联社指出，老挝领导人希望通过这条预计串联起中国，泰国，越南，缅甸，马来西亚，新加坡的铁路，为老挝的经济注入能量；然而就在老挝张开双臂欢迎这条线路之际，由中国国有银行提供的贷款，也引发了担忧。一些借贷方担心，中国的项目太昂贵，将为相关地区留下太多债务。一些外国专家指出，昆明-万象铁路对老挝的潜在经济利好仍不明朗，且“代价的高昂，达到了危险的程度”。

美联社报道称，老挝境内的这段铁路长418公里，速度160kph，由中老双方的合资公司运营，中铁集团与另两家中国国有企业持股70%，老挝一家国有企业持股30%。该项目的投资当中，贷款占比60%，而在“贫穷且债务风险高企”的国家当中，老挝可谓是名列前茅：该国的债务如今已占据其每年经济产出的三分之二，其主要债务的持有国是中国。诚然，铁路可以通过联通农村，城市，出口市场，来提振收入，但这个过程可能会持续十多年才能实现，而设备，土地，建筑等各方面，需要大量资金的投入。作为过去十年间全球发展最快速的经济体之一，老挝仍然未摆脱贫穷。世界银行去年曾预测，若配有相应改革，铁路将有可能助老挝收入提振21%，但称这种提振从愿景变成现实，将需要一个过程。

对此，澳大利亚国立大学东南亚问题专家Grant Raymond表示，“老挝把自己置于这样一种境地：如果铁路没有盈利，那么就会产生真正的债务麻烦”。事实上，肯尼亚和埃塞俄比亚等已经在挣扎着偿付中国贷款了。北京方面也在抱怨声起后，开始提供一些低成本贷款，并勾销了贫穷国家的一些贷款。

澳大利亚国立大学东南亚问题专家Grant Raymond © AP供图