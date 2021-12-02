调查指师生离职退学人数升一倍和六成 校长会忧人材流失持续或微升

香港在北京收紧对港管治后出现的移民潮未止，根据一项中学调查显示，刚过去的一个学年，离职教师和退学学生人数有飙升，升幅分别是一倍和65%，大部人已离港，原因主要涉及社会气氛等「非能控制的因素」。大部分学校相信，离校离职潮会延续或轻微增加，忧虑对学校以至整个教育生态造成负面影响，促当局深思如何重建社会和教育工作者对教育的信心。

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虽然教育局一直强调，学校整体的流失率大致平稳，学校运作大致正常，但中学校长会与中文大学香港学生能力国际评估中心在今年9月和10月向中学校长进行的问卷调查结果显示，在交回问卷的140所中学里，过去一个学年（2020/21）有4460名学生退学，人数较上两个学年年度跃升65%，平均计算，每校有32人退学，其中近六成人离开香港，到外地升学及移民，离港比率亦较前大幅攀升。教师方面，上学年有987名教师离职，人数较前两个学年分别飊升98%和91%，平均每校有7.1位教师离职，其中移民的教师人数升逾七倍，提早退休的人数亦大幅飙升，当中以具有十年以上教学经验者为多。

移民潮对收取学费的直接资助计划学校影响较大，有直资学校透露，上学年流失二百名学生，较多学生表示正离开香港。

至于离职原因，亦与过往以工作环境和个人就业或晋升机会为主的情况不同，在2020/21学年，教师离职主因是个人或学校非能控制的因素，包括社会整体气氛、教育政策及课程变更、教育专业地位、家庭成员考虑等。个别受访校长更直言：「教育政策改变之大及速度前所未见」、「教育生态艰难」、「社会对教育专业的不尊重，不信任」等。

调查又显示，学校对学生离校及教师离职趋势并不乐观，大部分学校相信趋势会延续、或轻微增加。学校忧虑，离校离职潮对学校以至整个教育生态带来影响，包括教育人才流失、学校领导断层及地区收生出现压力等。

报告指出，离职潮令学校青黄不接，教育质素受到严重影响；另外，面对许多新教育举措不断推出，学生精神健康正出现严重问题之际，留下的经验老师工作压力倍增，或加速仍在职的教师提早离职。报告关注，当局如何在短时间内培训足够的合适教师，又质疑：「教师、学生离开本地教育体制，是否代表信心问题？如何重建社会对教育的信心？如何重建教育工作者对教育的信心？值得深思。」中学校长会主席连镇邦亦希望当局与社会探讨如何重建对教育体制的信心，并促请当局参考国际研究在中学推行小班教学。

面对上述调查，教育局重申，教师流失的原因众多，各行各业人员移民海外属个人选择，未必与该行业或社会情况有必然关系；事实上，部分国家和地区近年放宽及大幅降低港人移民门坎，亦令以往未有足够条件移民的人有更多机会移民。另外，家长有权为子女选择学校，学生流动属于常态，局方数据显示，学校整体的流失率大致平稳，虽然本学年的最新教师流失率仍在编制中，但据

观察，开学至今，学校运作大致正常。局方会密切留意学生人数的变化，务求保持教育质素。

教育局数字显示，香港上学年有506间中学，教师29602人，教师流失率为4.8%，与2019/20年度持平。学生人数方面，在过去六个年度有起有落，介乎35.2万人至32.5万人之间，反而是中四至中六的高中生人数有逐年下降的趋势，人数由2015/16学年的18万，逐年递减至上学年的14.9万，以单式计算，平均每年减少5213人，平均减幅是2.9%。