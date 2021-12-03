世卫称Omicron变种病毒已扩散到38国 但尚未收到死亡病例通报

世界卫生组织周五宣称，Omicron变种病毒已扩散到38个国家，但到目前尚未收到死亡病例通报。世界敦促各国不要恐慌，但要为其可能的传播做好准备。世卫称还需两周时间才能进一步了解其传播性和实际危险性。世卫发言人林德梅尔表示，显示奥密克戎具有高度传染性的数据只是"初步信息"。

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法新社消息，在南非宣布检测到新的Omicron变种病毒一个多星期后，科学家们仍正在继续研究新冠奥密克戎变种病毒。Omicron在全球引起恐慌，发现Omicron感染病例的国家也与日俱增。

根据欧洲疾病预防控制中心 (ECDC) 的数据，截止到周五，在整个欧洲经济区（欧盟加上挪威、冰岛和列支敦士登），已发现 109 例Omicron确诊病例。

在美国，共有10例确诊病例，其中 2例没有出国旅行纪录，这表明变种病毒传播已开始在本土进行。

尽管澳大利亚宣布，禁止外国人入境并限制飞往南部非洲的航班，但澳大利亚周五宣布，悉尼有三例确诊病例。

西班牙也发现了首例本地确诊病例，一名 62 岁已经接种疫苗的男子没有旅行纪录但确诊感染Omicron变种病毒。

另外，突尼斯和墨西哥周五宣布了首例变种病毒确诊病例。

世卫组织周五表示，到目前尚未接获任何变种病毒死亡病例通报。

世卫发言人林德梅尔周五在日内瓦向媒体表示，"我还没有见到与Omicron有关的死亡病例通报。我们正在收集所有证据，随着工作持续进行，我们会发现越来越多证据。"

世界卫生组织敦促各国不要恐慌，但要为其可能的传播做好准备。世卫组织在赞扬南非和博茨瓦纳上个月决定报告发现奥密克戎变种的同时重申，还需要两周时间才能进一步了解其传播性和实际危险性。林德梅尔表示，显示奥密克戎具有高度传染性的数据只是"初步信息"。

林德梅尔还重申了世卫组织反对实施全面旅行禁令的建议，但表示卫生系统无法承受感染激增的国家除外。他说：“最好让你的国家、你的卫生系统为可能出现的病例做好准备，因为我们可以很确定，奥密克戎变种会四处传播。”

林德梅尔指出，德尔塔病毒变体今年夏天被宣布为一种值得关注的变种，现在成为了主要的流行病毒，占比在世界各地都超过了90%。“这就是这种病毒的行为方式，我们很可能无法将其挡在个别国家之外。”

在南非新冠再感染病例激增的情况下，世卫组织正在向南非豪登省派遣一个技术增援小组，以监测奥密克戎变体并帮助追踪感染者。

在截至 11月30日的7天里，南非报告的新病例比前一个周期增加了311%。法新社援引南非官方周五通报，南非累计确诊感染Omicron变种病毒已超过300万例。最近24小时，新增确诊一万6000例。

世卫组织非洲区域紧急情况主任萨拉姆·盖耶（Salam Gueye）在宣布部署增援小组时指出，非洲仅有1.02亿人（占总人口的 7.5%）现已全面接种疫苗，而 80% 以上的人口尚未接种疫苗，哪怕是一剂疫苗也没接种。他说： “这是一个危险的巨大差距。”

世卫组织在一份声明中表示，根据南非国家传染病研究所 (NICD) 的一位微生物学家的报告，南非有越来越多的患者曾经感染过新冠病毒，而之前的变体则没有这种情况。