中国宣布波音737“适航令”为复飞做准备

中国南航的波音737 Max停在乌鲁木齐地窝堡国际机场停机坪边上2021年4月21日。

中国民航局12月2日宣布波音737MAX的适航令，确认这款飞机消除不安全状态的修改措施，为其在中国复飞做铺垫。

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中国民用航空局（CAAC）颁发的 "适航证"，确认飞机制造商为提高其安全性而实施的 "纠正措施"。

但在波音737MAX首次恢复商飞之前，还需几周时间，因为还要进行一些修改升级，且飞行员的培训仍须得到验证。

中国监管机构周五表示，737 MAX将在"年底或[2022]年初 "重返中国的天空。

法新社说，昨天周四中国民航当局正式裁定该飞机适合再次飞行，让这家美国制造商在其737MAX两年的挫折后，呼吸到了新鲜空气。

2019年3月，中国是世界上第一个暂停使用737 MAX的国家，因为在五个月的时间里，狮航和埃塞俄比亚航空的航班分别发生了两起事故，造成346人死亡。

经过各种修改，特别是对MCAS软件的修改，以防止飞机俯冲，美国于2020年11月为这款飞机重返商业飞行开了绿灯，然后一些国家跟着效仿。但中国迟迟没有给予批准。

波音公司周四对北京的决定表示欢迎，称这是 "朝着737 MAX安全返回中国服役的重要一步"。

波音公司一位女发言人告诉法新社，已有180多个国家为737MAX重返商飞开了绿灯。据她说，俄罗斯和印度尼西亚还没有批准。

这次中国民航的动作，被认为可能是习近平与拜登上次通话谈到的内容之一。

波音公司的股价周四在华尔街上涨超过7%。