乌克兰局势紧张：拜登在与普京视频峰会前向俄罗斯施压

美国总统拜登在与俄罗斯总统普京举行视频峰会前夕加大对俄罗斯施压。拜登周五表示，他已准备在乌克兰遭到入侵时保卫乌克兰的应对方案。拜登预计未来几天将与普京会谈。

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法新社消息，拜登周五在白宫表示，与美国及乌克兰的盟友"保持密切接触"，拜登说，"我正在准备一整套完整的方案，普京如果做出令人担忧的举动，(这套方案）将使其困难重重。拜登在白宫回答媒体提问时做出这番表述，但没有进一步说明。

俄罗斯克里姆林宫和美国国务卿布林肯都透露，在俄罗斯吞并克里米亚并接管乌东部分地区七年后，美俄领导人将举行视频会谈，就乌克兰紧张局势交换意见。

但到目前尚不清楚拜登与普京会谈的确切日期和方式。

俄罗斯当局周五表示，已着手安排普京与拜登的视频峰会。此时乌克兰冲突引起的紧张情势高涨。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）称，"确切日期还未商定"，他表示，两人将透过"视频会议"交谈，"双方都提出了日期主张，但还没达成共识"。

俄罗斯外交部此前表示，希望美俄来的未来几天能够有所接触，克里姆林宫随后证实，此事已在安排中。

美俄近来紧张升高。美国国务卿布林肯此前表示，美国已"看到"俄罗斯可能计划入侵乌克兰的"证据"，他说，一旦俄罗斯入侵乌克兰，美国必会祭出最强的经济制裁措施。

乌克兰称，俄罗斯已在乌克兰边界附近部署约11万5000名部队，分别位于俄罗斯兼併的克里米亚半岛以及乌东两个由亲俄武装控制的自治州。

俄罗斯则否认指控，并称美国挑起紧张局势。尽管两国元首今年6月在日内瓦举行峰会后，双方增加接触，但关系依然没有缓解。

另据报道，欧洲安全与合作组织轮值主席、瑞典外交大臣林德周五表示，预计乌克兰问题不会在不久的将来得到解决。欧安组织部长理事会会议本月2至3日在瑞典首都斯德哥尔摩举行，缓和乌克兰紧张局势是会议的重要议题之一。林德表示，俄罗斯与乌克兰之间分歧巨大，本次会议期间进行的沟通并未使乌克兰问题降温。虽然各方进行激烈讨论，预计美俄总统很快将进行直接对话，但不会在不久的将来出现针对乌克兰紧张局势的解决方案。