习近平亲信为何突提接班人问题

中共总书记习近平很少提及接班人问题，大概因为他已经破了中共自己的“党规”：废除领导人终身制；隔代指定接班人；总书记只担任两届，总共不超过十年；以及“七上八下”等不成文的规矩。不过，在六中全会通过决议，为其20大续任造足舆论后，他的亲信，中组部长陈希12月1日十分蹊跷地做出一些重大暗示。

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陈希在『人民日报』发表了一篇阐释“19届6中全会精神”的文章，题目很有意思：“必须抓好后继有人这个根本大计”。文章称“能不能培养出优秀人才”决定中共和中国的兴衰存亡。他还引用习近平的一个说法：实现中华民族伟大复兴……归根结底在培养造就一代又一代可靠接班人”他还称：培养接班人并非越年轻越好，政治标准第一。有分析称，陈希的表述，至少说明，接班人问题中共党内争议未平，习近平去接班人并未让全党放心。

在中共内部，接班人问题自习近平以来是一个禁忌，除了习本人，别人是不太敢提的，提出来就会被视为反对“两个维护”，“对党不忠”，也就是说对习近平不忠，或者用天津市委书记李文忠的话，忠诚的不够绝对。现在，陈希突然在20大之前半遮半掩地提到接班人问题，颇为蹊跷，但仔细看，其实要害出在时间点上。

陈希讲，接班人重要的要看政治标准，而不是是否年轻，所谓政治标准，讲政治，在习氏术语中，就是“两个维护”，特别强调这一点很诡异，就是说只要忠于党的领袖习近平，年轻年老都在其次。第二点，接班人总要有一个大体的时间阶段，陈希讲的很笼统，大约至少到2035年，甚或“两个百年目标”全达到的年份，如果习的健康和寿命都允许的话？分析人士认为，陈希谈接班人问题，其实是在安抚党内，党在培养接班人，各位都可以好好努力，用习近平的话说，“培养造就一代又一代可靠接班人”，问题出在如何解释这个一代又一代，也就是时间点的问题，习近平新时代，跨度很大，要实现第二个百年目标，要完成中华复兴梦。

如果从习时代这个时间跨度看，环视习周围的亲信，无人能够真正接班。『世界日报』日前有分析指出：如果习再执政10年，到2032年，那样的话，“差不多一整代中共高层都被剥夺争取最高领导人的机会，不但现在60岁左右、被视为可能接班的人如陈敏尔、胡春华、李强和丁薛祥再没有机会，就连现在45岁以上、十年后55岁的高层干部群也失去机会。因此，差不多整整一代中共高层领导中，具有问鼎最高权位野心者，理论上都可能成为暗中反习的人。”

习氏去接班人埋下祸根？

早有观察人士指出，中共的内斗甚至最终发展成决斗，都与接班人问题有关，中共自己常常讲所谓苏联没有培养好接班人的教训，习近平说“竟无一人是男儿“，结果出来个戈尔巴乔夫导致苏联解体。另一个教训是邓小平那一代中共党人总结的教训，毛泽东名义上选了接班人，先有刘少奇后有林彪，前者被他文革中发动起的造反派打死，后者在蒙古离奇坠机死亡，结果，”给党和国家造成浩劫”。

邓小平出山，毛时代完结了。个人遭遇抑或大势所趋，邓在启动中国经济改革的同时，意识到接班人问题的重要，结果就有了“取消领导人终身制”，隔代指定，以及最高领导人只能担任两届的制度等等。邓并无把中国带入民主化，让中共逐渐成为一党之一的打算，所以中途换掉了两位具有改革意识的总书记，一个是胡耀邦，一个是赵紫阳，同时下令镇压了六四。但是，中共内部的这一套“家法“是在邓时期形成的。

总书记任期每届五年，总共十年，在随后的江泽民和胡锦涛任上得到落实，江泽民任期届满，延长了军委主席任期，最后还是不得已交权，但利用了自己的影响力隔代指定了“老实可靠”的习近平接班。胡锦涛任期届满，向继任人习近平同时交出总书记和军权，“不折腾”的胡锦涛被称赞“高风亮节”。习近平上台后，着力清扫前朝人物，选择性反腐，扫除了前任常委，号称政法王的周永康，中央军委的徐才厚郭伯雄为代表的一大批党干，19大前夕，胡温指定的隔代接班人之一孙政才突然落马，意味着“党规”形同废纸。19大2中全会习突然发动修宪，废除国家主席任期制，实质上废除了中共总书记只能连任两届的规定。

习近平以清除腐败，否则江山不保的名义，以江山就是人民人民就是江山的名义，以“我将无我”的“精神”，废除了邓时代有形无形建起来的一道道“护栏”，废除了中共接班人制度，19届6中全会，通过重大历史决议，以三分之二的篇幅大谈习近平的“历史功绩”，让习近平20大自我接班无虞，但让中共自我纠错机制丧失，真正期望延长党国寿命的忧心忡忡。