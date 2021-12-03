台官方再度将海峡论坛定义为对台统战平台禁止人员出席

台北上海之间的「双城论坛」刚刚落幕，福建「海峡论坛」即将举行。台湾陆委会昨天再度将海峡论坛定义为「大型对台统战平台」，并提出四点规范，以封杀海峡论坛相关活动在台湾举办。陆委会并表示，不希望台湾的人员透过视讯参加。

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陆委会副主委兼发言人邱垂正2日在记者会上被问到中国国民党打算派副主席夏立言透过网络视讯参加海峡论坛时，再度批评这个论坛，并警告蓝营不能派人参加。

邱垂正说，海峡论坛是中共主办的大型对台统战平台，历年来藉由活动，拉拢及分化台湾，宣传对台统战成果，希望达成其统一台湾的政治目的，针对这个论坛，政府的政策立场包括以下四点：

一、禁止在台湾举办海峡论坛相关活动，无论是实体或视讯录像。邱垂正说，海峡论坛不改变其统战本质，陆方不可以在台举行论坛、分组活动及相关的延续性活动，台湾的地方政府、人民或团体不得与陆方，在台合办相关论坛活动，「也不希望台湾方面的人员透过视讯参加，造成任何在台举办的事实。」

二、无论是实体或网络，禁止中央部会及所属单位人员出席相关活动，不乐见地方政府人员参加相关活动，奉劝民众及民间团体，不要轻易参加。

三、禁止机关、个人或团体、政党以任何形式参加涉及消灭中华民国的「一国两制台湾方案」，或中共所谓的民主协商等活动。

四、为防范中共对台统战渗透，政府已完成修法，提醒国人从事两岸交流时，应遵守两岸条例及相关法律规范；不得径自与陆方签署协议、备忘录等文书，也不得进行违法的合作行为或缔结联盟。

国民党人士表示，请陆委会清楚指出，参加海峡论坛的民间交流触犯哪一个法条？禁止与开放的标准又何在？国民党人士表示，从陆委会声称「不希望」台湾的人员视讯参与，以及「不乐见」地方政府参加，就可知道这是毫无法源依据，也毫无强制力的口语施压，绝非两岸之福。

这位人士认为，照陆委会无限上纲的逻辑，目前在大陆长住的台湾人接近16万人，是否都会不慎触犯国安法？往来两岸的台商台生又如何被看待？

这位国民党人士也指出，日前新店发生枪杀案，凶手逃往大陆，民进党还想引用马英九时期签订的「海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议」引渡嫌犯，这不正是肯定两岸和平协商的成果？