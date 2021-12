美欧举行印太问题高层磋商 关切台海局势望深化与台湾合作

US-EU Dialogue on China

继中国议题对话后,美欧外交高层周五召开首届印太磋商,台湾再次成为重点之一。双方在会中重申,台海稳定与现状符合美欧利益,也表达依据各自"一中"政策与台湾深化合作的意愿。

中央社报道,美国国务院二号官员、常务副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)与欧盟对外事务部秘书长桑尼诺周四在华盛顿举行第2届美欧中国议题对话(US-EU Dialogue on China),两人周五接续召开首届美欧高层印太磋商(High-Level Consultations on the Indo-Pacific)。

根据双方会后发布的联合新闻稿,双方周五在会中检视彼此的印太互动与战略。他们重申希望与伙伴合作,支持具包容性、基于法治与民主价值,以及能对区域稳定、安全及可持续发展作出贡献的自由开放印太。

谢尔曼与沙尼诺此前召开中国议题对话,对北京在台湾海峡、南海与东海单方面问题行径表达"强烈关切"。双方周五举行的印太协商再次触及台海议题,也谈到与台湾发展关系的意愿。

联合新闻稿指出,谢尔曼与沙尼诺重申,台海稳定与现状符合美欧利益,双方表达依循各自"一个中国"政策,与台湾深化合作的共同兴趣。

消息称,为抗衡中国"一带一路",欧盟1日公布"全球门户"(Global Gateway)计划,预计投入3000亿欧元协助发展中国家发展基础建设。美国明年初也将启动"重建更好世界"计划,协助贫穷国家兴建基础设施。

联合新闻稿称,谢尔曼与沙尼诺周五在会中表示,印太伙伴对基础建设有大量需求。他们重申,美欧将推动高标准、透明、具韧性与可持续性、有助绿能转型的基础建设,包括数位基础建设。

此外,谢尔曼与沙尼诺也谈到美欧重点合作领域,包括对抗气候危机、应对疫情、航行自由、海洋安全、人权、良好治理、新兴科技、网络安全及对抗假讯息等。双方同意未来在适当时机持续美欧印太磋商。