美欧对话：关注中国侵犯香港人权及台海等问题 合作应对中国竞争

美国与欧盟举行最新一轮的「中国议题对话」，双方会后发表的联合声明表示，关注中国持续在香港、新疆及西藏的侵犯人权问题，亦对中国在南海、东海及台海的单方面行为感到「非常忧虑」。双方同意，合作应对与中国的竞争，包括推进国际组织的换届选举以及就中国赞助或支持的虚假信息进行信息共享。

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美欧今年内第二次的对话由美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）和欧盟对外事务部秘书长萨尼诺（Stefano Sannino）2日在华盛顿举行，美国国务院会后发表的联合声明重申，美国和欧盟各自与中国的关系是多方面的，强调美欧在投资及发展经济以及可能的领域与中国合作，并负责任地管理与中国的竞争和系统性对手关系时，仍需就各自的应对方式与对方保持紧密接触。

两人谈及中国日益增多而又令人忧虑的行为，指中国持续存在侵犯人权行为，包括香港自治和民主受到侵蚀，新疆和西藏少数族裔和宗教少数群体被系统性镇压。双方表明，会继续就中国的人权问题进行交流和合作，包括在多边论坛上就中国人权问题发声，并在可能的情况下，「推进国际组织的换届选举」，以加强多边机构的有效性。

双方又强烈关注中国在南海、东海及台海的单边行为危害区内和平及安全，并直接影响到美国和欧盟的安全与繁荣带来。二人强调按国际法维护和促进航行和飞行自由的重要性，并讨论了如何抵御战略稳定和网络安全领域的风险。

声明指出，双方注意到虚假信息对民主社会的有害影响，愿意深化美国和欧盟之间的信息共享，尤其是就中国赞助或支持的虚假信息进行信息共享。

舍曼及萨尼诺重申，保护及建立经济及科技韧力、分散和加强供应链，以及应对经济强迫的重要性。他们强调美欧连手维持有章可循的国际秩序，包括确保各国获得公平环境，同时需保障知识产权、重要基建和敏感科技，防止非市场运作等风险。

他们同时认为与中国保持外交渠道是非常重要，指各方可以在气候变化、卫生安全、扫毒等议题上合作。

两人同意维持中国问题高层及专家级别对话，预计下一场会面在明年中举行。双方自5月第一次高层会议以来，已经启动六个工作组。

有报道引述与会的美国官员指，美国和欧盟对中国构成的威胁，有越来越一致的观点。分析指，欧洲本来对拜登召集盟友对抗中国的行动持审慎态度，不希望欧盟两个最大贸易伙伴对抗，但受到中国越来越「好战」的态度影响，欧洲改变风向。