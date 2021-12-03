首见：港铁车门行驶中脱落 称因与广告箱组部件移位碰撞导致

香港地下铁路发生车门飞脱的罕见事故，一列行驶中的列车的车门突然脱落，是数十年未见，港铁指意外是由于隧道内一个广告牌部件移位、与车门碰撞后导致车门脱落。有关说法受到工程学者质疑，认为车门本身可能已有问题，而车务职工会则认为与列车进站引起的巨大气流有关。港府形容，事故「严重并罕见」，当局高度关注，明令港铁尽快提交报告。事件幸而未有导致伤亡，但港岛区路面交通则因地铁服务暂停而几乎瘫痪。

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事发昨(2日)天傍晚近6时，当时正值下班高峰时间，港岛线一列西行列车驶至铜锣湾站时，首卡列车一对面向广告牌的车门整幅脱落，跌入路轨，门顶的路线图亦松脱，有乘客称表示，列车慢驶入站时，听闻数响「咔勒」怪声；不少乘客对车门飞脱都感到惊讶及恐慌，迅速离开车厢。网上片段所见，其中一块脱落的车门其后在第二卡车厢的路轨被发现，车门玻璃粉碎；而路轨旁一个广告箱下部边缘有撬起，大量散落的玻璃碎片布满路轨上。经工程人员抢修、移走列车和确认相关路段行车安全后，列车服务在晚上9时前陆续恢复正常，而湾仔至鲗鱼涌站列车服务因此暂停近三小时。

综合港铁车务营运及本地铁路总管黄琨暐和车务工程总管吴伟鸿的汇报，事件涉及一种供灯箱和大型贴纸共享的「可转换广告板」，因广告牌用作更换广告的部件移位，与车门碰撞，导致首卡一对车门脱落，与车门没有关系，因为地铁列车每天早上均会经检验，确认安全才会投入服务。

港铁又说，现时全线港铁共有8块同类型的「可转换广告板」，分别位于尖沙嘴、旺角、铜锣湾及金钟站，为安全计，港铁收车后已拆除涉嫌引起事故的相关组部件，稍后会检查其他类型的广告牌。

不过，理工大学机械工程学系前工程师兼学术顾问卢觉强质疑港铁的说法，指广告牌部件移位造成的撞击，难以令车门脱落，须有足够的重量，例如整个广告灯箱松脱撞击列车，才可令车门脱落。他怀疑是列车门框的螺丝因长期震动而松脱，引致车门脱落，再撞上广告牌灯箱，以致车门玻璃碎裂，并使整扇车门飞脱。

香港工程师学会前理事张年生表示，这是他在行内工作三十多年来首次听到或见到这样的意外，因为车门的设计令其脱落十分罕见，对港铁所指的肇事原因，他认为，「有机会，但唔系太容易」，他质疑是车门先脱落，再撞上广告箱。身兼铁路运输专业人员协会主席的他其后又补充，目前难以判断意外是否涉及广告箱的金属疲劳或组件生锈，因为组件长时间承受列车运行的震动后松脱，亦是有可能。