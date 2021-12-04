拜登与普京7日举行视频会议 讨论乌克兰军事紧张局势

美国总统拜登和俄罗斯总统普京将于7日举行视频会议，讨论乌克兰军事紧张局势以及其他议题。美国政府官员称，美国情报人员已经确定，俄罗斯正在计划可能对乌克兰发动军事行动。

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路透社报道，据美国消息人士周六表示，拜登希望在会谈中讨论美国担忧的俄罗斯在乌克兰边界集结重兵以及战略稳定、网络安全和区域议题等。

拜登周五启程前往大卫营（Camp David）度周末时向媒体表示："我们知晓俄罗斯的行动已很长时间，我期待将会与普京进行长时间的讨论。我不会接受任何人设下的红线。"

俄罗斯克里姆林宫周六表示，普京与拜登也将讨论双边关系以及落实履行双方今年6月在日内瓦高峰会达成的协议。

克里姆林宫发言人培斯科夫向路透社确认：会谈将于7日举行。讨论的主要议题包括双边关系，乌克兰局势以及落实在日内瓦峰会达成的协议。

超过9万4000名俄罗斯士兵已集结在乌克兰边界附近。乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，莫斯科当局可能计划于明年1月底发动大规模军事攻击行动。

美国消息人士表示，拜登将会重申美国支持乌克兰主权和领土完整。

拜登此前表示，他以及他的顾问正在准备一套全面的方案，目的是阻吓普京采取侵略行动。拜登并未详细说明具体内容，但拜登政府一直在讨论与欧盟联手对俄罗斯施加更多制裁。拜登并承诺将让莫斯科入侵乌克兰的行动"非常、非常困难"。

另据媒体引述美国政府官员称，美国情报人员已经确定，俄罗斯正在计划可能对乌克兰发动军事行动，指最早可能在2022年初开始，估计将派遣17万5000名人员。

报道引述不愿透露身份的拜登政府官员透露，最新的情报估计，参与行动的一半俄罗斯人员已经部署在乌克兰边境附近的各个地点。官员又指，俄罗斯情报部门利用当地的代理人或者媒体，在可能的军事行动前，诋毁乌克兰和北约。