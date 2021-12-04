拜登全球民主峰会在即 北京使出浑身解数对阵

拜登“民主峰会”召开在即，北京先行召开高端民主讨论会以对，国务院还发表白皮书，论证中国是真正的“当之无愧的民主社会”。给人一个错觉，好像中国迫不及待地要加入民主国家的行列。有报道说“拜登吹响捍卫民主的集结号”，有网友对之以“北京亮出全过程民主吸星大法”……

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中国外交部副外长乐于成2日在北京举行的名为“中外学者谈民主高端对话会”上自夸，中国是当之无愧的民主国家。他说，中国的“全过程民主”，人民充分享有知情权、表达权、监督权、是一个全链条参与的民主。他转而抨击美国即将举办的民主峰会，个别国家“以民主领袖自居、召集什么民主峰会”。

不过有人评论，乐副部长参加的这个会议的名称有点难以理解，民主对话会，就是民主对话会，为什么还是民主高端对话会，那低端的民主对话会是什么货色？民主对话如何区分高端和低端，多了几个部长或“学者”参加，即可自视高端，已经与民主的实质相差十万八千里。

受习近平喜用俗话的影响，乐于成表达得也很形象，民主制度不能是“飞来峰”，民主建设不需要“教师爷”，“一方水土有一方民主”，在这个世界上，从来不存在适用于一切国家的民主模式。他这话猛听起来也不太错，但核心的问题还是到底什么是民主吧，尽管各有不同，总要人民有投票权来决定国家领导人，选举民意代表这一条吧，中国的一方水土有一方民主缺的就是选票。

乐于成强调，中国的“全过程人民民主”，不是“少数人、利益集团的民主”，而是“多数人、全体人民的民主”，不是在“投票时被唤醒、投票后就休眠”的民主。固然，美国四年选一次总统，每过两年议会改选一次，选举完了，是否可以如乐于成所言，投票后大家睡觉去吧，休眠，大约是投票的人很放松吧，但是政客们却不能放松，美国总统一届做四年，想再当一次，还得经受选票检验，这一点和中国已经大不一样，中国是一党统治，在习近平以前，还有一个中共内部的领导人每届任期五年，担任两届下课的规定，现在，习近平废除了国家主席任期制，可以一直当下去了。

不要说选国家领导人，基层代表都行不通。根据自由亚洲相关报道，即便目前中国举行的区县人大代表选举，也都是指定好的人选。重庆汤境舟等四名独立参选人11月30日发表联合宣言，三天后，参选被迫终止。湖北维权人士伍立娟，尝试以独立人士身份参选基层代表，却被严密监管；更著名的例子有北京709案家属李文足、王峭岭等14名独立候选人参选案，自从她们宣布参选之日起，每天都遭到不明人士骚扰，有的候选人被带到派出所“喝茶”，有的被带走“旅游”，有的遭到乡政府威胁，最后考虑到人身自由及生命安全，14人宣布停止参选活动。

中共中央政策研究室副主任田培炎4日则把着重点放在解释中国为什么要搞“中国式民主”，“在我们这样一个有着56个民族和14亿多人口的大国”，如果没有党的领导，特别是党中央集中统一领导，搞“西方那一套所谓的民主，是很容易搞散、搞乱的，民主必然会走向它的反面”。田主任没有像乐部长那样把中式民主说得天花乱坠，倒是在为中国为何不能实行民主辩护，强调弄不好民主会走向反面，无形中暗示了民主的正面仍然是一个不错的东西？田主任坦言，“全过程人民民主”能更加有效地实现党的领导，那么，“党的领导”是什么意思，那不成了一党专制，田主任解释，中共“没有任何自己特殊的利益，从来都不代表任何利益集团…始终坚定地站在人民的一边”。

这就被指有点自说自话，王婆卖瓜了。中共不代表任何利益集团？中国人恐怕知道，中共代表的就是中共本身的利益，中共为了权力不惜一切，从来不肯让出权力，一个使用手段无所不用其极牢牢抓住权力不放的集团，就是专制集团。

为了强化说服力，中国国务院新闻办4日公布『中国的白皮书』，全文长达两万字，一句话，强调“中国的民主，是人民当家作主的民主”，“是管用的民主”，所以中国实施的这个民主是“全过程人民民主”，它“实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主”。

观察人士质疑，北京何必非要鼓吹自己是一个民主国家呢？世人很清楚，中共也一次次向外宣告，中国是一党统治下的党国，党的利益高于一切，北京在对外宣传时会强调，党的利益与人民的利益是一直的。而党有一个最高领袖，这个最高领袖是习近平，他统治着全党，通过统治全党统治全国。

这个党以“铁的纪律”要求全党“两个维护”，一丝不苟：“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导 。”也就是说要维护到一种绝对的程度，对习近平要绝对忠诚，否则，你将被“依法”处理，沦为“两面人”，轻则下马，重则入狱。

有网民说，全过程民主好是好，批评习近平一句话不得了! 全世界，不能批评领袖和执政党的国家如今不多，北朝鲜是一个。