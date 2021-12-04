马克龙与沙特王储会谈 商讨解决黎巴嫩外交危机 就人权议题进行"坦诚"对话

法国总统马克龙周六结束对海湾国家访问。马克龙与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会谈，双方同意共同推动解决黎巴嫩与多个海湾国家的外交纠纷，帮助黎巴嫩摆脱困境。马克龙并表示，与沙特王储就人权议题进行了"坦诚对话"。马克龙并称欧洲几个国家考虑在阿富汗联合设立特使团。

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法新社消息， 在沙特记者贾马尔·卡舒吉于沙特驻伊斯坦布尔领事馆被暗杀引发震惊三年后，马克龙的沙特之行以及与沙特王储的会晤引起关注。

马克龙表示，"我们就所有的议题开诚布公地进行了讨论，当然也包括人权议题。我们在此问题上进行了直接的对话"。马克龙并表示，在今后数月时间里我们会看到是否在这个问题上取得进展。

沙特方面声称，卡舒吉的被暗杀是由单独行动的沙特特工所为，但美国的一份情报指沙特王储是"幕后指使"，沙特则对此予以否认。

作为卡舒吉被杀事件后与沙特王储会面的西方领导人之一，马克龙认为，由于沙特的面积人口、经济、历史和宗教地位，“与沙特展开直接对话是必要的”。

马克龙并表示，在与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会谈中，双方着重谈到黎巴嫩局势，马克龙并与穆罕默德一道同黎巴嫩总理纳吉布·米卡提通了电话，试图就贝鲁特和利雅得之间的外交争端寻求解决方案。

马克龙说，他与穆罕默德都希望全面参与重建沙特与黎巴嫩之间的关系，他并指法国联同沙特一起向黎巴嫩承诺，将共同努力支持黎巴嫩改革，采取更多措施协助当地民众，共同推动贝鲁特政府有效运作，并协助黎巴嫩摆脱危机及维护主权。米卡提其后表示，此次电话会谈是黎巴嫩与沙特恢复历史关系的重要一步。

另据路透社消息，马克龙在访问中表示，欧洲几个国家正考虑在阿富汗联合设立特使团，但强调有关安排不等于在政治上承认塔利班，也不是与塔利班建立政治对话。

马克龙表示正考虑在一个地点，开设涉及几个欧洲国家的组织，允许这些国家的外事人员派驻当地。马克龙说，在外事人员重返阿富汗之前，很多问题必须先行解决，特别是安全问题，但他希望有关特使团可以尽快设立。

塔利班今年8月在阿富汗重新掌权，西方国家的外交人员纷纷撤走，目前塔利班政府部分官员，受到美国及联合国制裁。