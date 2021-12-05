斯洛伐克代表团抵达台湾 双方将举行首届经济咨商会议

斯洛伐克代表团周日傍晚飞抵台湾展开为期5天的访问，由于专机机身有斯洛伐克国徽、国名，引起讨论。首届台湾斯洛伐克经济咨商会议周一举行。

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据中央社消息，斯洛伐克经济部政务次长佳雷克（Karol Galek）率领的斯洛伐克官、研、产、学界代表43人访问团，周日下午5时38分抵达桃园国际机场。

消息援引台湾学者表示，如果佳雷克所搭乘的飞机为国籍航空专机，且只供政府官员搭乘，虽然台斯无邦交，但等同对方间接传达，台湾与斯洛伐克为准官方关系，就如同美国参众两院的议员访台搭乘美国行政专机一样，具有政治意涵。

斯洛伐克访团5日抵台，定预计10日离台。成员包括斯洛伐克经济、外交、教育科研暨体育、创新及能源局、商务局、投资局及国家科学院等共18名跨部会高阶官员，并有涵盖太空、生技、半导体等斯国政府所强力推荐，兼具产能及研发实力的25家优秀厂商代表。

这也是斯洛伐克在2003年在台湾设处以来，首度派遣规模及层级都具代表性的重要官员访台。

据台湾外交部对外发布的采访通知，"第一届台斯跨部会经济合作咨商会议"6日下午举行。会议分别由"经贸"及"教育、科研与观光"两个议题工作小组，探讨促进台斯两国经贸投资、教育、文化及观光等多元丰富层次的伙伴关系。

另外，访团将透过斯洛伐克投资商机论坛、B2B（企业对企业）商业洽谈会以及相关参访，进一步拓展台斯经贸投资、产业对接与供应链安全等合作，共同打造稳健强韧"民主供应链"。