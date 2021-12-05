欧洲议会外委会将提交印太报告 欢迎台湾发挥作用

欧洲议会外委会安全暨防御小组周一将提出"欧盟在印太地区的安全挑战"报告草案，直指中国军事威胁日益增加，呼吁欧盟与印太国家强化安全及防务合作，并欢迎台湾在促进印太和平与安全发挥积极作用。

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中央社报道，欧盟委员会与欧盟对外事务部（EEAS）9月共同发布"欧盟印太合作战略"报告，强调将透过民主、法治、人权及国际法原则，在贸易、基础建设、绿色转型、海洋治理、数位治理、安全与防务及人员安全等7大领域与印太伙伴合作。

不过并提及关注中国在印太地区持续加强军力部署，导致南海、东海与台海成为区域热点，可能连带冲击欧洲的安全与繁荣。

不过这份报告当时对安全与防务项目说明不多，欧洲议会外交委员会安排所属的安全与防御小组周一将提出一份关于"欧盟在印太地区的安全挑战"报告草案，希望推进欧盟在印太地区有积极的涉及地缘政治安全的行动。

据称，报告草案直指中国军事威胁日益增加，呼吁欧盟利用所通过的"欧盟印太合作战略"，进一步强化与印太地区国家和组织在安全和防务相关事务上的合作，以有效地维护欧盟在印太地区的存在和影响力。

报告并点名欢迎台湾在促进印太和平与安全发挥积极作用。

此外报告中提到，关切中国在印太地区的军备竞赛，包括超高音速武器的测试，以及日益强硬的行为，例如在东海和南海的军事活动以及对台湾防空识别区的蓄意和一再入侵，导致印太地区的紧张局势加剧。

这份报告认为，印太区域当前的紧张局势和争端，除非得到适当的处理，否则对维持区域和全球贸易路线必不可少的航行自由已构成威胁。呼吁欧盟及成员国强化在印太地区的海上防卫能力，包括探索确保欧洲海军在印度洋永久存在的方法。