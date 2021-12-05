Omicron扩散至全美1/3州 法国新增确诊激增 第5波疫情加速蔓延

美国疾病管制与预防中心周日表示，至少有15个州已发现感染最新变异株Omicron的确诊病例，不过全美感染变异株Delta的确诊病例仍占多数。欧洲感染Omicron变异株病例增加，法国最近7天以来，平均单日新增确诊超过4万2000例，显示第5波疫情正加速蔓延。

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路透社报导，Omicron变种新冠病毒蔓延到美国十多个州，占三分一州。美国疾控中心主任瓦伦斯基周日表示，正密切关注Omicron疫情发展，由于每天都有疑似病例，相信相关病例会与日俱增，但她指出，在全国范围，Delta变种病毒仍然占大多数感染病例。

她表示，美国单日新增确诊病例大约9万至10万不等，其中99.9%仍是感染Delta变异株的患者，感染Omicron的病例大约数十例。

不过美国白宫防疫顾问福奇周日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时表示："目前為止，看来Omicron没有很严重。"但他说，现在下定论还言之过早，还需要更进一步探究。

根据路透社统计，美国境内至少15个州已通报发现感染Omicron病例，虽然不清楚有多少Omicron患者注射了疫苗追加剂，不过许多病例是已经完整接种疫苗且症状轻微。

另据欧洲疾病预防管制中心最新通报，欧盟及欧洲经济区总计已出现167例Omicron变种病毒感染病例，多数病例有非洲国家旅行史，但有几个病例没有相关记录，须进一步追踪。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）日前公布欧盟27成员国以及包括冰岛、列支敦斯登和挪威等国的欧洲经济区（EEA）感染Omicron变异株的资讯，3日至4日一日内新增58例，目前总感染病例增至167例。

根据进一步分析，欧洲疾控中心指，大多数确诊病例都有非洲国家旅行史，有些患者曾在非洲和欧洲其他地方转机，但有几个国家的病例却没有相关联系的记录，这些国家可能存在潜在的社区传播，必须进一步追踪。

欧洲疾控中心先前表示，目前Omicron传染力、严重性和免疫逃脱等证据尚不确定。但据在最早发现地南非的初步数据，Omicron可能比 Delta变异株传染力更强，果真如此，未来几个月内，欧盟和欧洲经济区可能有过半感染病例会是Omicron病毒。

不过迄今，感染Omicron变异株尚未出现死亡病例，欧洲疾控中心表示，因确诊病例数尚少，无法完整了解Omicron变异株与过去发现的变异株在临床发展上有何不同。

另据法新社援引法国卫生部周日晚间通报，法国新增确诊4万2000例，重症患者人数超过2000人。卫生部称，继周六新增确诊达5万1624例后，周日又新增4万2252例确诊。最近7天以来，法国平均每日新增确诊在4万2000例，而一周前仅为2万8000例，显示第5波疫情征加速蔓延。

法国全面接种疫苗比例已达到总人口的75.7%，超过一千万人接种第三剂疫苗。法国健康委员会周一举行会议，讨论向5到11岁儿童开放接种疫苗。