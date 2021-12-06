北京冬奥会提前失去了光彩

中国首都北京，即将成为全球第一座既举办夏季奥运又举办冬季奥运的“双奥之城”，这本来是一件很风光的事。

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但是这件很风光的大事现在让不少国家领导人挠头，几个月来，西方一直酝酿的一件事就是，该去，还是不该去 ? 周一，美国打响了第一炮：外交抵制北京冬奥会! 体育生涯艰难而短暂，辛苦准备数年的运动健将照旧参加冬奥会，但美国不派遣任何官方代表团出席。

白宫周一声明：鉴于中国践踏人权和新疆正在发生的种族屠杀和反人类罪行，美国将不向2022北京冬奥会派遣任何官方代表。白宫发言人普萨基补充说，如果美国官方使团不管中国明显践踏人权的行为，照旧出席北京冬奥会，就像不曾发生过任何事一样，美国不能那样做!

美国是最早宣布外交抵制北京冬奥的国家，还有一些国家也在酝酿，澳大利亚，英国，加拿大等等，日本的处境比较尴尬，中方已经正式要求日本支持北京冬奥会，理由是中国支持了日本夏奥会。

这件事为什么现在做到了这种尴尬、勉强、难堪的地步，北京当局应该比任何人心里都明白。近年来，根据人权组织揭露，北京在新疆把百万多维吾尔穆斯林及其他穆斯林关入以职业培训中心为名的“集中营”进行迫害，美国已经将此定性为种族屠杀，不少西方国家的议会也已经做出了类似的定性。

北京一直否认国际人权组织的相关指控，但是当局至今拒绝满足欧美国家的要求，开放新疆，让国际独立调查团深入现场调查。甚至，北京都不允许联合国人权高级专员巴切莱特多次提出的前往新疆考察的要求。

2019年，香港爆发了百万人上街的“反送中”运动，要求维护一国两制，要求根据中英联合声明以及基本法指出的前景实现普选，这场罕见的民主运动持续半年之久，结果北京秋后算账，中国全国人大取代香港立法会强行推出港版国安法，从去年春季开始，一步一步打压香港民主派，国安法去年七月实施以来，大举镇压民主人士，将参与抗议北京运动的青年学生，民间领袖、报业大亨或抓捕，或送监，有的民主人士被迫逃亡异国。香港，这个本来根据当年回归中国时北京承诺资本主义制度五十年不变的社会，可以继续享受中国大陆人不曾享有的司法独立，言论自由的特区，在反恐法笼罩下，沦为中共统治下的一个省份。

更不要提武汉新冠疫情爆发初期，当局隐瞒真相，造成病毒传播全中国进而传播全世界的恶果；也不要提数月来对“两岸一家亲”的台湾一步一步的军事威逼以及在南海、在东海的军事扩张，而中共战狼外交官丝毫不外交，毫无礼貌，只知道粗野攻击批评者的表述，使中国的形象加速在全世界面前败坏。

最新的一个让中国形象变得更坏的例子是彭帅性侵案，世界女子网球双打冠军彭帅11月2号在微博发表长文，揭露自己如何遭遇前中共常委张高丽性侵事件。彭帅的遭遇立即引发全球网球明星，国际女子网球协会同情，影响力继而向全世界几何级外扩，北京意识到事态不妙，可能引发对冬奥的抵制，不但没有为了挽救事态，对彭帅所指控的性侵开启调查，反而通过名声不佳的央视海外分部、环球时报总编胡锡进等人充当中间人替彭帅否认性侵。

北京把这一事件推向高潮，居然让国际奥委会主席巴赫与彭帅视频对话，以示彭帅平安，但巴赫为什么不问一句彭帅遭性侵的情形？而彭帅为什么不能单独自由地表达？为什么不能接最关心她个人遭遇的国际女子网球协会主席西蒙的电话，为什么总有人陪在她的身边，为什么中间人只是通过英语，利用中国禁止的推特向外传话，而不是在中国的社交媒体上，用中文挑明这件事情？

国际女子网球协会做出了一个惊人但是勇敢的举动! 为了彭帅的自由和人权，不顾在中国庞大的经济利益，暂停在中国的女子网球比赛。

现在，北京为举办浩大豪奢的冬奥典礼紧锣密鼓，但是，2022年北京冬奥突然间失去了光彩。不过，党的喉舌胡锡进暗示出另外一种胜利，他说：美国政府官员按中国标准，很多都应算病毒密切接触者，而且又挑剔又矫情，北京人最不待见他们。