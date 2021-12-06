卷入立委高嘉瑜遭施暴案詹宏志辞总统府国策顾问职

蔡英文政府的国策顾问、PChome集团董事长詹宏志，卷入立委高嘉瑜遭男友施暴案，被外界质疑，曾代替施暴的男友向报导的媒体「镜周刊」施压，甚至形容成「恶魔的帮凶」，形象大受影响，昨天向总统府请辞国策顾问一职，总统蔡英文表示尊重，并感谢詹宏志过去提供的政策建言。

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詹宏志是台湾才华横溢的作家、编辑、电影制片及企业家，是PChome Online网络家庭出版集团和「城邦文化」的创办人、也是财经媒体「数字时代」的发行人。2016年被蔡英文聘为总统府国策顾问。

11月30日，「镜周刊」首度报导，民进党未婚女立委高嘉瑜遭男友林秉枢在新北市馥都饭店房间内施暴，打得不成人形，甚至逼迫签自白书，还用两人的亲密照片、影片要挟，控制她行动三天。消息曝光之后，全台大感震惊。

高嘉瑜是11月11日被施暴，13日脱困，直到11月30日媒体曝光整件事，才向警方报案，目前林秉枢已被逮捕，收押禁见。

林秉枢43岁，高大英俊潇洒，在政大攻读博士学位，但随着媒体的挖掘，不堪的真相一一曝光。去年八月他与前女友发生争执，要求女友辞掉教职，竟传讯息说「否则会让妳很难堪，你信不信？」还威胁要杀死对方。甚至以手机内前女友的裸照、不雅影片等威胁，说「会让妳精彩到底」，更威胁要杀掉前女友的小孩。经前女友报警，被判拘役40天。

2015年林秉枢为讨钱，关起铁门，限制父母亲行动，要求双亲跪地高举椅子，持刀恐吓，用剪刀戳身体，双亲受不了，申请保护令，法院裁定林秉枢须搬出双亲住所，且不得再骚扰。

另警方查获林秉枢的手机里，有包括高嘉瑜在内，共四位女性和林秉枢合拍的裸露或不雅照片，目前正在深入调查中。

更惊人的是，这位林秉枢透过各种关系，结交绿营政治人物和财经界名人，并随身带着录音笔，随时录音，也随时偷拍。高嘉瑜前男友马文钰告诉台湾媒体，当镜周刊报导此事之前，林秉枢曾透过民进党前立委，也是新潮流系前任总召集人段宜康，联电荣誉副董事长宣明智，PChome集团董事长詹宏志向「镜周刊」施压，要求不要刊登。但他的丑闻曝光后，人人撇清，詹宏志也因此请辞总统府国策顾问一职。