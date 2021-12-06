外国社运组织拟建香港流亡政府

Atlas在其网上发起问卷调查，了解成立港人流亡政府的可能性，图右为运动发起人，二人曾多次为香港发声。2021年12月6日

北京政府收紧对香港的管治正令海外组织筹划成立一个类似西藏的香港流亡政府。据名为「Atlas运动」的海外社运组织称，考虑成立一个代表港人的流亡民选政府，在国际上代表港人利益和提供一定的政府服务，并游说英国国会承认及支持该政府的成立。为了解港人对成立该政府的需求和方式，组织在网页发布问卷，并会在本月中一个讨论西藏流亡政府模式能否套用在香港的论坛上，详细讨论问卷结果。

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由透过不同运动推动政治改革的意大利人Andrea Venzon和在英工作的法国人Colombe Cahen-Salvador成立的「Atlas运动」，在其网站表示，《港区国安法》令香港民主及人权受到最严峻的挑战，而港人亦无法透过投票在本月中的立法会选举中有效选出民意代表或在体制内外发声，有关情况必须改变。该运动与一班香港义工商讨后考虑，可否成立一个属于香港人的流亡政府，首先便是听取港人的看法。

网上的问卷调查有19条问题，涉及方向性选择和具体操作，例如问卷询问流亡政府应是代表海外港人还是所有港人？功能是什么？该政府应以总统制、议会制、混合制抑或以公投决定政府决策？资金方面，流亡政府应否接受公众、商界或外国政府捐款，抑或以商业形式运作？甚至问及如果不用运动建议的方式，流亡政府可以如何成立。

「Atlas运动」表明，会以问卷调查结果为基础，在英国国会发起联署，要求英国政府协助港人成立流亡政府，并提供财政、物流、政治层面上的支持。运动认为，英方在中英联合声明下具有责任。翻查公开资料，在英国获得政治庇护的英国驻香港总领事馆前职员郑文杰去年底曾构思成立「香港影子议会」，但遭中方反对，扬言一旦英国允许成立该组织，将严重破坏中英关系。

另外，保安局发言人响应网媒《众新闻》时表明，「对于那些死心不息危害国家安全的犯罪分子，特区政府定必依法追究到底」。当局续称，港区国安法具有域外效力，违反国安法者，无论其身份或背景或身处何地，必依法追究其法律责任。

考虑成立香港流亡政府的「Atlas运动」今年7月创立，由推动妇运的「NOW! 运动」和推动学运的「前进运动」合并而成，现有二万名会员，活跃会员有来自19个国家的1500人。「Atlas运动」两名创办人于2017年已一同创立欧洲政党Volt，该党在欧洲议会、荷兰及匈牙利国会选举中取得议席。去年《港区国安法》生效后，两人曾发起「自由香港」运动，网上呼吁各地市民定期到中国大使馆门外集会声援香港，曾获得美日澳等地响应