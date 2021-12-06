岸田在国会上强调与中国建立建设性的稳定关系

日本第207届临时国会于6日召开，首相岸田文雄在众院全体会议上发表了施政演说。岸田首相在他的施政讲演中指出，他将“尽可能提前实行第三次接种疫苗，以应对新冠病毒的突变病毒“奥密克戎”毒株的影响。并谈及日中关系等。

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到12月3日为止，日本完成一次接种疫苗的人已达总人口的78.9%；完成两次接种的已达77.0%。

日本政府到目前为止决定在接种两次疫苗之后的8个月进行第三次接种，岸田首相则在施政演说中表示:将尽量提前利用已经批准的辉瑞疫苗和今后将追加承认莫德纳疫苗用于新冠疫苗的第三次接种。岸田指出：为应对新冠病毒“奥密克戎” 毒株的蔓延，“设想最坏的事态”，因此提前接种第三次疫苗。他表示将使用个人编号卡，从20日起发行智能手机版疫苗接种电子证明。

有关新冠的口服药，岸田表示争取在年内得到药事法上的承认，并将充实免费PCR检测。

在安全方面，他表示，“我们不会排除所有选项，包括攻击敌方基地的能力，对此进行现实性的讨论，并从根本上加强我们的防御能力。到明年年底，将在一年左右的时间内制定国家安全战略和国防规划纲要、中期国防方案。

岸田指出：“新资本主义”的前提是国民的安全和安心，以及保护日本国家利益的外交和安全保障。

为此，我将尽快访问美国，与拜登总统会面，进一步加强日美同盟的威慑和应对能力，这是国际社会、印太地区的和平与繁荣的基础。

此外，我们将在与东盟和欧洲等志同道合的国家合作的同时，加深日本、美国和澳大利亚的合作，以实现“自由开放的印度-太平洋”。

关于对华外交，他表示，“我们将采取需要坚持的事情就坚持的方针，在强烈要求中国采取负责任行动的同时，将在共通的问题上进行合作，致力于建立建设性的稳定关系。” 他表示将向民众认真进行说明，并表示要促进“与国民同在的外交”。