洗白历史？《香港志》首册89年轻提「六四事件」第二册只字不提

由香港首任特首董建华牵头成立的团结香港基金辖下的「香港地方志中心」出版的《香港参与国家改革开放志》，今(6日)日出版，继中心去年底的《总述 大事记》在1989年只提「六四事件」而不指明内容后，今天出版的经济专集，更连「六四事件」也只字不提。中心总裁林乃仁否认这是「洗白」，而是要扣紧香港如何推动中国经济发展这主题。

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香港地方志中心去年12月底出版《总述 大事记》，罗列的六千多件大事中，1989年的六四事件，在书中仅以「 1989 年春夏之交内地发生的『六四事件』」、「北京发生『六四事件』」带过，未有交代「六四事件」指的是什么，以至当年发生了甚么事，遑论无提及当年北京对民运人士开枪镇压。更甚者，到了今年1月初，一个由私人创立的「香港编年史」网站被封，香港数家网络公司据报是按香港警方依据《港区国安法》的要求而封锁为用户链接到该网站，直至今早，该网站仍未能从香港连上。时事评论人程翔当时指出，代表北京官方论述的第一本香港地方志刚发布，记录民间论述的历史网站却被屏蔽，是中共要抢夺话语权，令香港历史只余中共一种说法的手法。

今天出被的《香港参与国家改革开放志》，是中心出版的《香港志》第二册，分上下两册共19章，记载由1970年代至2017年间的经济大事，并突显香港与中国内地的交流以及香港在中国改革开放方面发挥的作用。该书附有大事记，例如1977年，香港工商界代表团便已应邀到北京考察，团员包括现任长江实业资深顾问李嘉诚和第一个投资大陆基建的港商胡应湘；亦会记述中国影响香港的大政策，例如大事记在1978年便记下中共十一届三中全会议决把工作重点转移到社会主义现代化建设，亦即外界简称的开放改革；但在1989年的大事中，却只字不提「六四事件」，遑论港人的激烈反应和声援行动，包括在港的中资银行发生挤提事件。

中心总裁林乃仁和昨在记者会上强调，未提六四事件并非要洗白，相关事件会在日后出版的政治专章中纪录。主编之一、《信报》前总编辑陈景祥亦指出，中港过去四十年发生多项大事，专题志只会纪录与改革开放发展相关的题目。另一主编、岭南大学前校长陈坤耀则表示，部分章节载有贸易和发展数字，直言那几年有中断，是「间接反映」受六四事件影响。

中心今午于礼宾府举行《香港参与国家改革开放志》出版典礼暨《粤港澳大湾区志》合作备忘录签署仪式，国务院港澳事务办公室主任夏宝龙会透过视频发表讲话。

香港地方志中心编纂的《香港志》，涵盖大事记、自然、经济、文化、社会、政治等六大专题，相关历史的时间跨度由七千年前的远古时期至香港回归20周年。