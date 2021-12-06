电邮解密: 熟知武汉病毒实验室的美专家在疫情爆发后不久怀疑病毒来自实验室

美国增进公共卫生透明度组织“美国有知情权”组织近日公布熟悉武汉病毒实验室的美国病毒学家的私人邮件，邮件显示，公开声称病毒不可能来自实验室的学者事实上在去年四月便怀疑病毒可能来自实验室，并且致函武汉病毒研究所所长袁志明询问相关问题。

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“美国有知情权”组织网站文章介绍说，美国德克萨斯大学，加尔維斯頓国家试验室（Galveston National Laboratory）已經退休的主任勒杜克（James Le Duc）曾经多次前往武汉病毒实验室访问，并且曾经与武汉病毒研究所所长袁志明共同发表学术文章，去年2月9日，在新冠疫情爆发初期，他曾经致函袁志明建议为回答外界的提问做好准备，并且对可能存在的问题进行弥补。以回答外界的质疑。

同年四月，在一份写给美国热带医学与卫生协会前主席罗塞尔（Phillip Russell）的邮件中,他明确表示疫情爆发的源头很可能是武汉实验室，他还表示他赞同中国政府不可信。

而罗塞尔的回函更是令人震惊，他明确表示，鉴于病毒自然来源的证据迟迟难以获得，鉴于中国政府所采取的一系列封锁信息的政策，甚至不惜因此而“可能谋杀两名医生”，以及武汉实验室领导曾被更换等等，这一切都说明病毒来自实验室，这使他想起前苏联在1979年发生的斯維爾德洛夫斯克炭疽洩漏事件；当时美国哈佛大学的教授馬修·梅瑟生与其他几位同事如何极力掩盖，他们成功的掩盖了数十年，直到有一天终于有人站出来将真相告诉大家。罗塞尔在今年年初因病去世，因而外界无法核实他所谓“谋杀两名医生”所指的具体内容。

公开资料显示，勒杜克教授从1986年开始，曾经多次前往武汉访问，曾经参与了对武汉病毒实验室几名高级安全专家与建筑工程师的培训工作。他今天是呼吁应该对武汉实验室展开调查的专家之一。不过，去年五月他在给英国卫报的一封声明中表示他认为几乎可以肯定病毒是自然来源。

“美国有知情权”组织一年前就通过司法程序向德克萨斯大学索取与新冠病毒有关的电邮交流，他们在上个与才获得上述邮件，并且在其网站对外界公布。网民可以在其网站公开查看！