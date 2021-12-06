美国外交抵制北京冬奥 国际奥委会表示"尊重美国的决定"

美国周一宣布，由于中国持续在新疆进行种族灭绝与危害人类罪以及其他侵犯人权行为，美国政府将外交抵制明年在北京举行的冬季奥运与残奥运。国际奥委会对此表示"尊重美国的决定"。另外，为对抗中国影响力，美国国务卿布林肯下周出访印尼及马来西亚。

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法新社报道，在美国白宫发言人普萨基宣布，美国将不会派官员出席明年北京冬季奥运会后，国际奥委会表示，"尊重美国的有关决定"。

国际奥委会发言人周一向法新社表示，“政府官员及外交官员是否参加奥运会对每个政府来说都是政治决定，国际奥委会在政治上保持中立，完全尊重各国政府的决定” 。他并表示，“这一声明也表明运动员的参与是超越政治的，我们对此表示欢迎”。

法新社称，目前各国是否纷纷跟进，外交抵制北京冬奥会的规模尚难预测。澳大利亚和加拿大有意效仿美国外交抵制，而欧洲议会早在7月就发出了对北京冬奥会进行外交抵制的呼吁。

白宫发言人普萨基周一宣布外交抵制北京冬奥并不出人意料。华盛顿邮报早在11月时就率先报导拜登政府考虑外交抵制北京冬季奥运。拜登也向媒体透露，"正在考虑抵制北京冬奥的可能性"。

普萨基在白宫的例行媒体简报上表示，鉴于中国持续在新疆进行种族灭绝与危害人类罪以及其他侵犯人权行为，拜登政府不会派出外交或官方代表出席北京冬奥与残奥会。

她并引述拜登告诉中国国家主席习近平的话指出，促进人权是美国的基本承诺，美方会坚定立场，并持续采取行动促进中国与其他地区人权。

数个月来，不少美国国会议员、人权团体呼吁拜登政府外交抵制北京冬奥。民主党籍联邦众议院议长佩洛西Nancy Pelosi）5月时就曾在一场听证会上呼吁外交抵制北京奥运。

共和党籍联邦参议员罗姆尼带头的跨党派参议员10月底也联手提出一项针对2022财政年度国防授权法案（NDAA）的修正案，强制要求美国政府外交抵制北京冬奥。

在北京，中国外交部发言人赵立坚此前在例行记者会说，"美国政客在未受到邀请情况下不断炒作所谓的'外交抵制'北京冬奥会，完全是政治挑衅，如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施"。

另据报道，美国国务卿布林肯定于下周出访印尼及马来西亚，拜登政府正加强在东南亚的交往，并认为东南亚在对抗中国日增影响力上扮演核心角色。

印尼美洲和欧洲事务总局局长恩古拉（I Gede Ngurah Swajaya）周一表示，布林肯将于12月13至14日到访雅加达。他是2个月来第3位访问东南亚的美国官员，也是层级最高的一位。

两位东南亚外交消息人士指，预计布林肯也将于12月14及15日出访马来西亚。此行是他首次出访东南亚。

恩古拉指出，布林肯预定在印尼行期间发表关于印太地区卫生、投资及基础建设的演说。布林肯也将以视讯参与12月9日举行的巴厘民主论坛（Bali Democracy Forum）。