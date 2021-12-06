联合国缅甸人权报告员呼吁加强向缅甸军政府施压

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯周一敦促各国，加强向缅甸军政府的经济压力。国际社会纷纷谴责缅甸军政权对昂山素季定罪判刑；美国国务卿布林肯发表声明，要求立即释放昂山素季称，缅甸把昂山素季定罪"是对民主和公义的侮辱"。

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联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯(Tom Andrews)周一发表声明指出，缅甸军方控制的法院判处昂山素季和温敏四年监禁是 一场"荒诞的司法闹剧"，突显出缅甸完全缺乏法治。

他指出，“国务资政昂山素季和总统温敏是人质，而不是罪犯。这一诉讼根本谈不上是真实的审判——这是一出荒谬的闹剧，是严重侵犯人权的行为”。

他表示，今天的判决表明国际社会为什么必须采取更强有力的行动来支持缅甸人民的重要性，不能让军政府获得他们继续非法控制缅甸人民所需的收入和武器。

德鲁斯呼吁各会员国针对“这一无耻行为的结果”而大幅增加对缅甸军方施加的压力。

联合国人权事务高级专员巴切莱特也批评，由缅甸军方控制的法庭，经过秘密程序的"假审讯"后，把昂山素姬定罪，完全出于政治动机。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表声明，称判决有政治动机，呼吁立即无条件释放所有政治犯以及自政变以来被任意拘留的人。

挪威诺贝尔委员会主席安德森质疑相关法律程序"可信度低"，他表示，把昂山素季定罪，是缅甸军政府压迫反对派的手法之一。

美国国务卿布林肯发表声明，指责缅甸把昂山素季定罪是对民主和公义的侮辱，要求立即释放她，以及在2月政变中被拘留的其他民选官员。布林肯说，缅甸军政权对法治的持续无视，以及对人民广泛使用暴力，凸显恢复缅甸民主之路的紧迫性。