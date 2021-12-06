莫迪与普京会晤 普京赞印度是“强大而可靠的盟友"

正在印度访问的俄罗斯普京称赞印度是莫斯科的“强大而可靠的盟友"，普京此行聚焦"能源"及"国防"，双方外长及防长举行首次2+2会议，签署多项军事合作协议。俄印双方发表联合声明重申有意加强防卫合作，在2025年实现双边贸易额达到300亿美元的目标。

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法新社消息，印度外交官员周一表示，俄罗斯已开始向印度提供S-400远程防空系统。在普京与印度总理莫迪的会晤期间，双方还签署了一份为期十年的军事合作协议和石油合作协议。

俄印双方在会后发表联合声明，重申有意加强防卫合作，包括联合研发生产军事装备。双方并强调要在2025年实现双边贸易额达到300亿美元的目标，并加强能源及卫星导航等领域合作。双方指出，欧亚经济联盟与印度有必要就货物自由贸易协定展开谈判。

普京在与莫迪会晤前向媒体表示，“我们认为印度是一个大国、一个友好的国家和一个安全的盟友”。法新社称，普京此次印度之行旨在加强与印度的传统盟友关系，双方的关系正在受到美国的削弱。

为对抗中国崛起，美国与印度、日本和澳大利亚建立的四方安全对话机制(Quad），引起北京和莫斯科的关注。

冷战期间，印度与苏联关系密切，这种持续至今的关系被新德里描述为“特殊和特权的战略伙伴关系”。

而印度总理莫迪周一会见到访的俄罗斯总统普京，磋商两国的国防和贸易关系，以在与美国的关系之间取得平衡。莫迪在与普京展开会谈之前表示："过去数十年来，世界上出现了许多根本改变，也出现了各种地缘政治要素，但印度与俄罗斯的友谊始终如一。"

印度外交部指出，这项双边年度峰会的议题涵盖政治和国防领域。两位领导人并商讨了阿富汗政权今年稍早由塔利班组织接管一事，这导致阿富汗的人道危机。

印度和俄罗斯长久以来的关系密切，双方并订定目标，要使双边贸易规模在2025年之前达到300亿美元。不过近来印度与美国拉近了关系，认为美国是对抗中国的关键力量。

消息称，印度在加强对美军事关系的同时，也设法要处理好和俄国的国防关系。印度是一大军火进口国，冷战时期多半仰仗前苏联供应军备，如今则分散采购军备来源，同时也购买美制武器。在美国前总统特朗普时期，印度曾与美国签定30亿美元以上的军购合约，两国军备交易已由2008年趋近于零增加到2019年150亿美元。

另一方面，印度为对抗中国而采购俄制S－400导弹系统，成了对美关系上的一大问题。这种精密的面对空导弹防御系统，一旦到手，可望使印度取得对中国和巴基斯坦的战略吓阻威力。不过美国已要求伙伴国不要采购俄造军备，否则可能会加以制裁。

另外，印度与俄罗斯外交部长、国防部长周一在新德里举行首次2+2会议，双方签署多项有关"军事及小型武器"的合作协议。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫和国防部长绍伊古周日夜抵达新德里，周一与印度外交部长苏杰生及国防部长辛格召开2+2会议。这场部长级2+2会议是印度与俄罗斯首次会议。

辛格会后推文说，双方在会中就国防合作进行讨论的成果丰硕，印度珍惜与俄罗斯之间"特殊战略伙伴关系"。他并表示，双方签署了数项有关小型武器和军事合作的协定、合约及议定书。

不过，辛格及印度国防部尚未发布正式声明或新闻稿披露与俄罗斯签署的多项协定细节。印度媒体报导，其中一项主要协议是俄制AK-203突击步枪的技术转移与在本地生产。根据协定，印度将在未来10年间透过一家印俄合资公司，在印度生产超过60万支AK-203突击步枪。

报导也说，另一项协议是把印俄将到期的10年军事技术合作协议，延长至2031年。