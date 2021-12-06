谁让习主席成了国际笑柄

北京最近在真假民主一事上表现异常，非要说自己是真民主，全过程民主，美国是假民主! 有人怀疑习近平主席是不是被蒙在鼓里了，有点像清末民初的袁世凯被儿子袁克定办的『顺天时报』忽悠那样？有人评论：“中国是当之无愧的民主国家”，这是今年听到的最搞笑的一个笑话。

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网络上有人问，习近平难道连自己的国家是什么制度都不清楚吗？是不是王沪宁栗战书乱说一通？王沪宁这次倒没有听到他直接说什么，揭开锅的是近来比王毅都有点活跃的外交部副部长乐玉成，他称“中国是当之无愧的民主国家”。

他的理由是中国人民"充分享有知情权、表达权、监督权"。时评人林保华评论，别的不说，设立防火墙禁止民众自由上网，哪来的知情权？再说"表达权"，且不说不得妄议中央，一有什么事情，网军就忙着删贴，公安出来抓人，表达就是"寻衅滋事"。"监督权"更是可笑，上访民众被赶被抓已是几十年常态。即使反贪，也是由中纪委包办后再交给司法。如果没有通过党的关卡，人民的监督就是泡影。……中国的宪法里面确实有"民主"两字，那是在说中国是"人民民主专政"国家。

独立学者邓聿文在德国之声发表评论也指出，中共的全过程民主，本质是一个谎言，“因为几十年来实行的结果，只有对阶级敌人的专政没有对人民的所谓民主。其实，它的专政也不是理论上阐释的无产阶级对资产阶级的专政，而是对人民的专政”。

他还认为：“无论中共对全过程民主吹得如何天花乱坠，假的毕竟是假的，变不了真。” “美国和西方的民主确实有它的缺陷，但中国根本就没有民主，这个世界，似乎谁都有资格谈民主，唯独中共例外。硬把专制统治“洗白”成民主，不过是现代版的皇帝新衣，就当作笑话听听吧。”

好像当局嫌乐玉成副部长份量不够，随后又有国务院出『中国的民主』白皮书，把中国的民主说得天花乱坠。12月6日，官方智库、中国人民大学重阳金融研究院发布『十问美国民主』研究报告称，美国在民主名义下，能够体现美国意志的却是“钱主”、“枪主”、“白主”、“媒主”、“军主”、“药主”，能做主的并不是人民，“一国六主，实无人民”，倒是有网友看得透：“中国习主席一人做主，才是民主!”

人民日报以“美国民主七大假象”简介外交部『美国民主情况』报告，微博评论一时翻车了， 有的说：“亩产十三万斤小麦的人民日报最民主，哈哈!”“我民主，行，你们民主，不行!”“能全民选举之后再抨击别的国家假皿煮吗？”还有的提醒人民日报，“小编长点心吧，网民不好忽悠了，又翻车了。大家不都是傻子，天天说美国烂，结果有权有钱的都往那边跑。”

好像审查员一时未来得及删，有人说：“居然开评论了，难得民主一次”。还有人说，“怎么搞的？太不给力了，分分钟就让刁民们占领了热评。”

中共一贯对西方民主不屑一顾，怎么一夜之间跟美国“争风吃醋”？『北京之春』荣誉主编胡平发推分析：在中国，你不能说民主制不如威权制好，你必须说，西方假民主不如全过程民主好，也就是说，在中国，你要替一党专制辩护，首先就要求你不把专制叫专制，而必须把专制叫民主。也就是说，你不能说实话，你必须说假话，你必须指鹿为马。

官方在“民主”问题上密集做文章，自然引发许多思考。有人问，民主是什么，最起码要有一人一票，要有选举权，中国有吗？最近北京等地出了几位独立候选人，试着竞选基层人大代表，不是被抓去喝茶，就是被旅游，再就是遭到恐吓，最后一个个被迫放弃。

“不给人民选票，没有多党竞争、没有言论自由、集会自由、结社自由，即使写一万个民主，也是专制政府。”

“整天关起门来大喊‘中国是最民主的国家’，先把张高丽的事儿说清楚吧。“

如果有真民主了，习近平至少做不了终身领袖了，但是一帮吹鼓手把中国的“真民主”吹到了国际，吹得天花乱坠，成了大笑话，让党的最高领导人成了笑柄，中南海的高官们事先想到过吗？