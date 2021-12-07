中国世界网球冠军彭帅挑战习近平 法媒评论

在北京举行冬奥会的前两个月，世界网球冠军彭帅被张高丽性侵事件暴露了中国共产党政权的致命弱点。

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1989年，那张迫使一列装甲车停下的匿名抗议者的照片象征着北京学生在天安门广场动员起来支持民主的勇气。32年后，挑战中国共产党的是35岁的世界级网球冠军彭帅。凭借其独自一人的勇气，她迫使西方睁开眼睛，看到中国专制、传统父极端父权和不透明的权力的现实。这是法国重点周刊近日评论指出的。

“世界职业女子网球协会（WTA）” 采取了一些前所未有的措施，取消了在中国所有的网球预定赛事，以支持彭帅。该协会呼吁对这位女网冠军于 11 月 2 日针对一名年龄是她两倍的共产党高级官员所提出的指控，进行一项透明且全面的调查；该官员据称强迫她发生性行为。这是第一次一个国际性体育联盟在中国，将其核心价值置于财务利益之上。据《纽约时报》报道，所涉及的财务利益金额高达数亿美元。

面对这样可能有巨额金钱损失的挑战，像西方大公司等的体育协会以往通常都是宁愿向中国共产党低头。

2019年，我们看到美国篮球协会（NBA）与其曾积极支持香港自由战士的休斯顿火箭队的老板断绝关系。同样也是 2019年，还有因为英国阿森纳足球俱乐部的明星球员欧兹勒，批评中国虐待新疆维吾尔人，中国体育电视台突然宣布中断星期天转播该球队与曼彻斯特球队的足球赛事件。

另或如：梅赛德斯-奔驰汽车集团，2018年为其在社交网络上分享了西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的一句无伤大雅的名言，结果该集团最后断然道歉

重点周刊指出，一种情况，人们若从多个角度来看它，眼界自然就变得更开放！

最后一点：这是国际奥委会，一个享有盛誉的机构，如果它真是有这个名声的话，大家会质疑，怎会用一种可耻的方式来认可以下这样的想法呢？也就是：网球双打世界排名第一并曾三度代表中国参加奥运会的彭帅，是“平安无事的在北京家中”，然而她却被消声，被禁止对外交流。

中共道貌岸然的假形象

北京冬奥会前两个月，彭帅事件不仅是共产党脚下的一根刺。这也成为中国头号人物习近平的一个难堪，他面临着 2022 年的关键性的到任期限，即秋季举行的中国共产党第 20次代表大会，没有什么可以阻止他保持自己作为终身领袖的地位，就如同一位新皇帝。

此期间，中共打算让所有那些敢质疑党的最高权力，敢质疑他那不可侵犯任命权的人都噤若寒蝉，不论他们是富豪或是影响力有多么大的人，他要这些人都闭嘴。

但拿彭帅来开刀，中国政府要面对的不只是国际体坛的反应，也正碰到全球“MeToo”运动浪潮，让大家加速意识到那些年轻女运动员可能是性侵受害者的时候。中国权力极致的父权结构已成为其致命弱点。

在中共的七人制政治局常委的最高国家机构，其中从来没有任何女性被任命其中。而被女网冠军彭帅指控性侵的张高丽正一直列名在这七个常委中，直至2018年才退休离职。

评论最后指出，这一性侵案显示共产党的道德正直形象是多么虚假的同时，也赤裸裸地表明了，在中国，这些高官所享有的豁免权及其对个人人权的不尊重。

由于彭帅的勇敢，北京想利用其经济影响力来敲诈西方世界突然变得比前更加复杂。对于中国当局来说，他们对共产党所犯的不公不义闭眼视而不见，将付出更大代价。