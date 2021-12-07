彭博中国籍员工被拘留满一年 至今仍下落不明

彭博驻北京分社的中国籍雇员范若伊（Haze Fan）因被控"涉嫌从事危害国家安全"的活动，去年12月7日被便衣执法人员从她家带走后便无消息，至今已被中国当局拘禁一年。美国保护记者委员会统计，去年在中国有47名新闻工作者遭拘禁，中国拘禁记者人数方面，连两年都是全球排名第一。

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中央社消息，彭博总编辑米思伟（John Micklethwait）周二发出声明表示："拘禁12个月对任何人来说都是难捱的漫长，就连像范若伊一样聪明和坚强的人也一样。我们都非常担心她的健康状况，我们将继续竭尽所能帮助她和她的家人"。"新闻编辑室的大家都十分想念范若伊，她既是我们的同事，也是我们的朋友。"

中国当局之前曾说过，范若伊案正依法侦办中，当局并称，她的"各项权益均得到充分保障"。中国法律允许当局针对国安议题长期扩大调查。

范若伊是中国公民，2017年开始在彭博社工作，此前她曾在CNBC、半岛电视台、哥伦比亚广播公司（CBS）和路透社工作。中国公民只能担任在中国外国新闻机构的新闻助理，不得进行独立报导。

近年来，新闻工作者在中国做报导受到的限制越来越多，这个趋势因新冠疫情而加剧。

根据美国非营利组织保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）的数据，去年在中国有47名新闻工作者遭拘禁，中国拘禁记者人数方面，连两年都是全球排名第一。