福奇称Omicron传染力高但病症较Delta轻

美国总统拜登的首席医疗顾问福奇周二向法新社表示，“几乎可以肯定”Omicron变种病毒不会导致比Delta更严重的病情，福奇表示，协议再等“至少两周”才能清楚它的危险程度。由于对Omicron危险性忧虑消退，欧股连两天大涨。世卫发出警告：强制接种新冠疫苗应是最后手段。

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法新社消息，白宫健康危机顾问福奇在介绍法新社电话采访中，谈到对在世界各国开始传播的Omicron新变种病毒的已知因素和不确定性：福奇表示，Omicron“明显具有高度传染性”，可能超过Delta变种病毒。

他说，需要多几星期时间了解南非和全球的病例，才可以清楚Omicron的严重程度；关于目前疫苗抗体有效性的实验室结果应该“在未来几天到一周内”公布。

美国国家过敏和传染病研究所所长福奇还表示，初步分析南非感染Omicron变种新冠病毒人数及入院比率，清楚显示感染Omicron后病情不会比感染Delta更加严重， 甚至可能会较Delta轻微。

福奇认为，最好的设想是，更具传染力的病毒，不一定会带来更严重的病情和入院人数激升。最恶劣的设想是病毒不但有高传染力，同时引起更严重的疾病，并造成新一波疫情。不过他不认为最恶劣的情况将会发生。

由於投资人对新变异病毒株Omicron的危险性忧虑消退，全球股市齐扬，欧股3大指数继周一强力反弹后，周二又以大涨作收。其中巴黎40种工业指数飆涨2.91个百分点，收7065.39点，写下今年最大涨幅。

另外，世界卫生组织欧洲区办事处周二警告，不应强制施打新冠疫苗，世卫呼吁加强保护发病率高的儿童。

世卫欧洲区办事处主任克鲁格（Hans Kluge）表示，强制施打新冠疫苗应是"绝对的最后手段，而且只有在所有其他提高疫苗接种率的可行方案都已用尽时才适用"。

克鲁格提及，强制措施在某些情况增加了疫苗接种率，这些情况有"特定因果关系"。他还说，也必须考虑强制措施对"公共信心及公众信任"可能产生的影响。

世卫欧洲区办事处也提到，病例数增加发生在"所有年龄族群，目前在5至14岁年龄族群中观察到的比率最高"。克鲁格在记者会上指出，年幼孩童发病率达平均值2至3倍的情况并不罕见，而孩童恐传染给双亲及祖父母。

克鲁格还说："应针对儿童施打疫苗进行讨论，并且要有全国性的考量。"