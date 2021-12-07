美俄视频峰会：拜登警告普京 乌克兰军事威胁如升级俄罗斯将面临“严厉制裁"

美国总统拜登与俄罗斯总统普京周二举行视频通话，在两小时的会谈中，拜登警告普京：如果乌克兰的军事行动升级，俄罗斯将面临“极其严厉的制裁"。俄罗斯方面称，普京与拜登进行了"坦诚的对话"。法国总统马克龙将分别与乌克兰总统泽连斯基及普京会谈。

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法新社消息，据白宫发出的一份声明称，拜登还表示，美国及其盟友对俄罗斯在乌克兰边境集结军队“深表关切”。美俄两位总统已指示他们的团队继续(就乌克兰议题）进行交流，美国也将与盟友及伙伴国合作密切协商。

消息称，拜登周二还将就与普京的电话会谈情况，致电法国总统马克龙、德国总理默克尔、意大利总理德拉吉和英国首相约翰逊，与各国进行协调。

据美国官员周一表示，拜登还将在未来几天与乌克兰总统泽伦斯基讨论(与普京会谈）情况。

白宫声明称，拜登向普京重申了“对乌克兰主权和领土完整的支持”。

另外，法国总统府爱丽舍宫周二晚间宣称，法国总统马克龙将在未来几天，分别与乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京会谈。

俄罗斯克里姆林宫周二发出声明称，普京与拜登进行了"坦诚的对话"。普京在会谈中表示，对北约向莫斯科支持的乌东地区边境"潜在军事扩张"的担忧。普京请求北约就不会向东扩张做出承诺。

路透社报导，消息人士指出，目前俄罗斯在乌克兰边界附近部署数以万计的大军，表达警告实施制裁的目的就是要让普京打消挥军乌克兰的念头。可能的制裁措施将锁定俄罗斯各大银行，以及俄国以卢布兑换美元及其他货币的管道。

克里姆林宫一再否认有意入侵乌克兰，并说大军部署在边界纯粹是防御性质，俄罗斯并称"担忧乌克兰意图不轨"，要求基辅保证不会企图以武力夺回亲俄武装占领的土地。

尽管美国扬言再度施加制裁，不过俄罗斯卢布周二的汇率并未大幅波动。

拜登此前曾諮询欧洲盟友讨论制裁俄罗斯的方案，并寻求力挺乌克兰领土完整与主权的坚定同盟立场。

白宫表示，欧美盟国一致呼吁俄罗斯减缓紧张情势，各国称将保持密切联系，采取"协调一致与共同合作的方案"。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国制裁措施可能包括把俄罗斯排除在"环球银行金融电信协会"（SWIFT）体系之外的极端作法。SWIFT是全球各金融机构通用的汇兑机制。

彭博（Bloomberg）则报导，美国与欧洲盟友正评估针对俄罗斯政府出资成立的"俄罗斯直接投资基金"（Russian Direct Investment Fund）施以制裁。