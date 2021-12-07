香港国安法管到美国 港府警告华尔街日报呼吁抵制立法会选举违法

美国媒体《华尔街日报》上周就将于12月9日举行的香港立法会选举发表社论，指出不投票或投下空白选票是香港居民表达异议的“最后方式”之一。港府以香港政制及内地事务局长的名义致信《华尔街日报》，警告该报的这篇社论恐已触法。《华尔街日报》5日刊出这封来信。

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《华尔街日报》11月3日发表的题为《港府叫人投票——否则》（Hong Kong Says Vote—or Else）的社论，写道：港府日前通缉前立法会议员许智峰及前区议员丘文俊，指两人涉嫌于社交平台煽惑他人立法会选举投白票及不投票，违反选举条例；并指二人在北京镇压期间离港，若他们去错国家或会被捕。社论认为这是中共企图在海外实行政治镇压的一个方式。

社论提到：2019年的区议会选举，香港人以破纪录投票支持民主派候选人的方式羞辱中共，最终港府将原于2020年9月举行的立法会选举延后。此后，中国政府实行了新的选举规则，要求所有候选人必须得到中共的批准，并宣誓效忠。

香港政制及内地事务局局长曾国衞致《华尔街日报》的警告信，指这篇社论“制造恐慌”；曾国衞威胁《华尔街日报》，称在选举期间通过公开活动煽动他人不投票或投无效票的，无论是在香港还是在境外进行，均属违法行为，我们保留采取必要行动的权力。

中国修改了香港选举制度后，新一届立法会议员由原先的70席增至90席，其中40席由选举委员会选出，30席由功能界别选出，只有20席由地方分区直选产生。目前香港大多数民主派人士不是在监狱里，就是流亡海外；他们不是被禁止参选，就是拒绝参加这场立法会选举。

根据香港民研公布调查结果，有超过三成市民表示不会投票。前油尖旺区议员李傲然预计这次立法会选举的投票率为28至32%。