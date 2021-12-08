中国公务员大范围降薪

中国门户网站网易日前一篇报导证实公务员大范围降薪的消息。评论人士认为，这显示中共应该是真的没钱了，不得不对自己人开刀。网易这篇报导说，公务员降薪，江苏、浙江、广东、福建，以及上海等地区可能受到第一波冲击。

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报导说，在公务员的收入中，职务工资占比不大，占比最大的是绩效和各种补贴。报导举例，目前广东省部分非珠江三角洲地区体制内已经开始缓发补贴，只保障基本工资发放了，公务员补贴缓发两个月，老师缓发一个月；而深圳落户本科有1.5万补贴，硕士2.5万，现在都取消了，“深圳是全国财政最充足的城市之一，其他城市的补贴就更难兑现”。

报导惊叹，“公务员作为铁饭碗中的铁饭碗，竟然要降低待遇呢？真是让人不知所措！”

时评人秦鹏12月8日在大纪元节目中分析说，公务员降薪的消息首先让人关注到，中国很多地方的普通公务员，各种收入居然能达到20多万元人民币，这确实让人无法和李克强说的6亿人月均收入不足1,000元联系起来。

秦鹏表示，“这就是崛起的红色大国的特色：大部分人用心血养活了少数权贵，还有数以千万的公务员和事业编制员工。”

另一方面，秦鹏认为，降薪的消息也曝露出中共当局现在真的没钱了，所以才对自己内部人开始动刀。

今年以来，疫情、贸易战、水灾等多重因素迭加，中国经济大幅下滑，直接影响各地财政收入。中共总理李克强多次喊话“要过苦日子”。清华大学经管学院金融系主任李稻葵日前也喊话中国经济在未来五年将面临改革开放以来“最困难时期”。