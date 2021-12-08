中国办南南人权论坛与拜登对垒？

美国召开民主峰会前夕，中国今天邀集近百个发展中国家和组织举办“2021．南南人权论坛”，批评一些西方国家自诩“人权卫士”，是“假人权真霸权”，并赞扬中国为国际人权作出贡献。中国办的南南人权论坛主题为“人民至上与全球人权治理”。

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据中央社今天引述中国官方消息报道说，美国民主峰会前，中国办南南人权论坛批西方霸权。

名为“2021．南南人权论坛”8日在北京举行，来自近100个国家和国际组织的高级官员、专家学者、驻中使节等近400人以线上线下方式参会。今年主题为“人民至上与全球人权治理”。

据官方新闻说，中国国家主席习近平向“2021．南南人权论坛”致贺信，宣称中国共产党始终是尊重和保障人权的政党。中国坚持以人民为中心，把人民利益放在首位，以发展促进人权，推进全过程人民民主，促进人的自由全面发展，成功走出一条符合时代潮流的人权发展道路，推动中国人权事业取得了显著成就，14亿多中国人民在人权保障上的获得感、幸福感、安全感不断增强。

习近平并称，人权实践是多样的。世界各国人民应该也能够自主选择适合本国国情的人权发展道路。

官方消息说称，与会嘉宾们指出，各国都可以而且应当走适合自身国情和人民需求的人权发展道路。全球人权治理要由各国共同商量。一些西方国家自诩“人权卫士”，打着人权旗号干涉别国内政，服务自身政治目的，是“假人权真霸权”。与会嘉宾们还称，中国鲜明提出“人民幸福生活是最大的人权”，采取一系列政策举措增强人民获得感幸福感安全感，成功走出了一条符合时代潮流、具有中国特色的人权发展道路，“为国际人权事业作出重要贡献”。

中央社说，南南人权论坛（South－South Human Rights Forum）是中国于2017年邀集发展中国家、组织主办的国际论坛，每2年举行一次。