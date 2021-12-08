中国印钞造币总公司董事投案落马 消息即登热搜榜

中国印钞造币总公司党委董事陈耀明涉嫌“严重违纪违法”被调查，今（8日）官方通报称他已“主动投案”。陈耀明落马引发关注，相关事件登上百度热搜榜。

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中国印钞造币总公司董事被查，落马消息登百度热搜榜。

中国印钞造币总公司董事陈耀明涉嫌“严重违纪违法”被调查。现年57岁的陈耀明，历任中国印钞造币总公司综合计划处干部、副主任科员、主任科员，防伪印刷公司筹备组成员，以及上海印钞厂副厂长等职。在2001年8月至2021年1月，担任中国印钞造币总公司党委委员、副总经理。 2021年1月起任中国印钞造币总公司党委委员、董事。

据自由时报今天报道称，中国印钞造币总公司，是中共央行直属的国家法定货币印制企业。主要从事人民币印制与铸造、钞票纸、银行信用卡的研制生产、印钞造币专用机械和银行机具制造等业务，还负责印制增值税专用发票、有价证券等。中国印钞造币总公司下辖23家大中型企业，包括7家印钞公司、3家造币公司、2家钞票纸生产企业，3家特种防伪、特种油墨、雕刻制版等专业公司和7家市场型企业。

据该报道说，陈耀明落马引发关注，相关事件登上百度热搜榜。网友说：“这个严重了，直接往家里拿币了。”、“这帮人钱赚够了，子女亲戚都赚钱当官飞升了，然后投案自首，过几年放出来养老，不错啊。”