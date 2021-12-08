中国敦促加拿大不要听信美国而采用华为5G

一名中国高级外交官呼吁加拿大不要听信美国在电信巨头华为问题上 "捏造 "有国家安全风险说法，而采用中国华为5G产品。加拿大近日将就5G移动网络建设做出决定。

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据法新社今天报道说，中国驻渥太华大使丛培武说，认为中国华为对国家安全有威胁的想法，是美国捏造的，主要目的是为了打压华为。据丛培武在独立智囊团国际治理中心的一次虚拟会议上说：过去几十年来，正是美国在做这种事情。丛培武说："我们希望加拿大能够做出自己的决定，"

丛培武警告渥太华不要向中国企业发出 "错误的信息"。

据当地媒体报道，加拿大政府可能很快就5G做出决定，这个问题已经悬而未决了好几年了。

据该报道，丛培武还谈到了另一个 "敏感问题"，即台湾问题，他说，北京反对台北与其他国家的官方交流，期望渥太华继续尊重 "一个中国 "原则。

据法新社，美国已经排除了华为在其领土上部署5G技术产品的可能性，理由是存在对西方网络进行间谍活动或破坏的风险。

中国电信巨头否认这一说法。

加拿大的其他盟友已经效仿美国，包括英国、日本、澳大利亚和瑞典。没有等待渥太华的决定，贝尔、罗杰斯和Telus等加拿大几大集团已经宣布，他们正在转向华为以外的集团，特别是采用芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信，来部署他们的5G网络。