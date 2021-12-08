习近平快速祝贺肖尔茨当选总理 促更提升两国关系

中国国家主席习近平周三祝贺新当选的德国总理奥拉夫-肖尔茨当选，并表示中国准备将与德国的关系提升到一个 "新水平"。法新社说，习近平祝贺德国新总理的速度与美国总统乔-拜登受到的待遇形成鲜明对比。此前有报道称，"欧盟理事会主席查尔斯-米歇尔已经代替肖尔茨向习近平发出了他希望维持默克尔中国政策的信息"。

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中国国家主席习近平周三祝贺新当选的德国总理肖尔茨当选。据法新社今天报道称，习近平祝贺德国新总理的速度与美国总统拜登受到的待遇形成鲜明对比。习近平并表示中国准备将与德国的关系提升到一个 "新水平"。

中国和德国在过去16年里关系良好，而与其他欧洲国家的关系却很紧张，如法国、英国和最近的立陶宛。

据法新社说，中国新华社援引习近平先生的话说："中国愿意巩固和深化与德国的政治互信，扩大各领域的交流与合作。

2005年至2021年期间执政的默克尔一直致力于与中国建立友好关系，因为中国在外交和经济方面发挥着关键作用，而且中国市场对德国工业非常重要。

在与华盛顿关系紧张的背景下，中国领导人花了两个多星期的时间才对拜登当选发表祝贺。