纽时：北京删了彭帅20分钟 要花数个星期作善后控制

当不便的新闻在中国互联网上爆发时，审查人员会立即采取行动。在网球明星、中国最著名的运动员之一彭帅上网指控前副总理张高丽性侵 后，中国网络管控20分钟就动员起来了。然而，北京在 20 分钟内成功让彭帅消音消迹，然后花了数周时间进行损害控制。

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据纽约时报今天报道称，网球明星、中国最著名的运动员之一彭帅上网指控前副总理张高丽性侵后，指控指到了北京不透明政治制度的顶峰，官员们仍然求助于经过测试或以为屡试不爽的剧本来消除讨论并改变叙述。因为近年来，这些策略帮助北京度过了一系列国内政治危机，包括2019 年香港的抗议活动及其对新冠肺炎病毒疫情的初步反应。

这一次，根据《纽约时报》和 ProPublica 的分析，中国开始了一场复杂而笨拙的多方面宣传活动。在国内，官员们使用互联网控制来清除几乎所有对指控的关联提及，并限制人们可能讨论的空间。分析显示，与此同时，他们启动了一个广受关注的官方媒体评论员网络，以假冒的推特账户为后盾，试图回击国外的批评者。

纽约时报说，这种努力并不总是成功。这就是中国的反应——以及它在此过程中跌跌撞撞的方式。

首先，审查人员迅速删除了彭帅在中国版 Twitter 微博上发布的指控。然后他们删除了其他提及彭帅说法的帖子。他们撒了一张大网，有一段时间甚至限制围绕“网球”这样广泛的话题进行对话。一条微博网球论坛出现横幅，警告：“因违反社区准则，暂时禁止在该超级话题空间发帖。”

加州大学伯克利分校互联网自由研究员肖强表示，当局总共禁止了数百个关键词。肖强说，这种待遇是针对高度敏感的话题，比如 1989 年的天安门镇压事件。

尽管审查人员广泛地压制了讨论，但他们还是小心翼翼地给彭帅留下了一些缝隙。他们在微博上保留了彭帅的帐户，但又通过对搜索程序删除，使其存在但几乎不可见。他们禁止对彭帅的帖子以及其他提及彭帅名字的旧文章发表评论。该策略有效地关闭了好奇者可能会讨论的所有空间。

据肖强说，官员们可以删除了与中国政府发生冲突的其他知名名人、体育明星和知识分子的账户，但彭帅的情况不同。彭帅的指控已经受到广泛关注，而且彭帅没有直接反对政府本身，这使得完全消除彭帅的在线存在变得更加困难。

北京可以删除它在中国互联网上不喜欢的讨论，但在国外，宣传机构必须采取不同的策略。

对于国内的政治丑闻，官方通常的策略是保持沉默，希望避免引起国际关注。这次没有。当彭帅在提出指控后从公众生活中消失近两周时，女子网球协会和一些世界顶级网球运动员，包括大坂直美和诺瓦克·德约科维奇，公开对她的安全表示担忧。很快，#WhereIsPengShuai 标签在全球社交媒体上引起轰动。

在推特上，中国国家广播公司中国环球电视网 (CGTN) 的外国分支机构发布了一张截图，内容是彭帅否认性侵犯指控并要求不要再炒作的一封电子邮件。但这封电子邮件适得其反，引起了更多的质疑和关注。人们指出贴文是假的，在电子邮件的图像中，有一个可疑的光标，随之引发了是谁写了这个推文的追问。

纽约时报说，当北京因在遥远的新疆西部地区镇压穆斯林维吾尔人而受到广泛谴责时，中国发起了一场协调一致的视频宣传活动，显示当地人否认对其社区的虐待。这一次，和彭帅一起，中国也用视频方法以表明彭帅一切都安好。但这一次，官员们试图回应国际社会对彭帅事件的强烈抗议，但并未承认有什么问题。网络高度阶段性管理的策略显得笨拙，反而进一步助长了国际怀疑。

中国国家广播公司CGTN的一名记者发布了彭帅的照片，他说这些照片来自这位网球明星的个人微信账户。在两张图片中，彭帅在一个房间里，房间里有一堆毛绒玩具和一只猫。根据《纽约时报》的一项分析，猫、物体和环境与彭帅之前在网上发布的图片中的特征相符，这为这些照片提供了一定程度的可信度。但目前尚不清楚这些照片是在何时何地拍摄的，以及由谁拍摄的。

然后，有影响力的共产党报纸《环球时报》的总编辑胡锡进在推特上发布了视频片段，显示彭帅在北京一家餐厅与一群人共进晚餐。在一个片段中，中国某大型网球赛事的负责人毫不含糊地提到了第二天网球比赛的日期——11 月 21 日。第二天早上，中国官方媒体的记者发布了彭女士参加青少年网球锦标赛的照片和录像。

这段视频也被认为是编写的剧本，未能说服对北京的批评者。

纽约商人、中文新闻媒体明镜媒体集团的所有者何平说。他们“把头埋在沙子里，一个接一个地制作这些戏剧场景，” 据何平将中国的宣传活动比作消防车往火上浇汽油，他并补充说，对外界来说，笨手笨脚的做法可能会引起不安。“如果有人说他们是自由的，而他们却被绑架者控制了，那就太可怕了。”

纽约时报说，中国的信息传递战略往往依赖于强调为其合法性提供的外国声音。

当国际奥委会于 11 月 21 日表示其主席托马斯·巴赫与彭帅进行了视频通话时，中国官方媒体记者迅速采取行动宣传这一消息。他们分享了国际奥委会的推文和声明，称彭帅“似乎很放松”（但没有提及彭帅的指控）。但这些仍然几乎没有减轻人们的担忧。相反，奥运官员因对彭帅的指控相对沉默而受到批评。他们曾表示，他们正在进行“安静的外交”。

在通过电子邮件回复问题时，国际奥委会为自己的努力辩护，并表示彭帅“可以在她认为合适的时候与彭帅取得联系”。它没有回答为什么没有公开提及彭帅的性侵犯指控的问题。

近年来，中国经常 在 Twitter 上使用虚假账户进行协调活动，以传播虚假信息或支持其偏好的叙述。纽约时报和 ProPublica 对推特账户的分析确定了 97 个虚假账户，宣传环球时报胡锡进、和其他中国官方媒体关于彭帅的信息。

Twitter 发现了这一可疑活动。例如，分享胡锡进推文的数百个帖子中的许多已经消失了。

但胡锡进说，“我可以告诉你的是，我从来不知道有类似机器人的账户与我的帖子互动。你说的话让我很惊讶。”

Twitter 在一封电子邮件声明中表示，该公司已删除了《纽约时报》和 ProPublica 确定的所有 97 个违反其平台操纵和垃圾邮件政策的帐户。该公司表示正在调查这些账户。根据过去的分析，这样的说法可能没有什么吸引力，但它们可以帮助淹没批评者并支持友好的信息。

还有其他明显的迹象表明，这些以及其他数百个被分析的账户是塑造公众舆论运动的一部分。他们一起在工作日的北京时间早上 8 点到晚上 7 点之间发布了大部分推文，午餐时间略有停顿——这种模式出现在归因于中国的活动中。这些帐户几乎没有过帐历史。其中超过一半的账户历史不足三个月。

在一些账户开始发布关于彭帅的信息之前，他们关注的话题长期以来一直是其他中国信息宣传活动的目标。

据该报道，当面临公共关系挑战时，中国的宣传人员往往会转向另一种策略：质疑北京批评者的动机。

中国官方媒体的几名记者开始猛烈抨击那些要求提供彭女士安全自由的证据的人。CGTN 主播李晶晶暗示，西方只是想利用彭帅来破坏中国。

在女子网球协会于 12 月 1 日宣布决定暂停在中国举办的比赛后，环球时报编辑胡锡进以一种不同寻常的方式推动了一种叙述。他指责网球组织强迫彭帅帮助西方进攻中国，并称这剥夺了彭帅的言论自由。

纽约时报说，中国微博上的审查人员继续删除最近关于彭帅的评论，但一个明显的例外是：法国大使馆的一篇帖子敦促中国尊重其保护妇女的承诺。法国的帖文却成了中国发泄的出口。网民能够猛烈抨击法国，指责该国干涉中国事务。这些帖子很可能是经过精心编排和策划的。时报员工使用个人账户对大使馆帖子发表的评论没有显示。有一次，微博的统计数据显示，该使馆帖子已被分享1,600次，但只出现了一些最近的转帖。

其实，法国大使馆微博帖子下方的评论中，许多人表达了对法国大使馆的支持。但几个小时后，这些帖子都消失了。