捷克布拉格弃舍大熊猫选展穿山甲

捷克首都布拉格原本冀望迎接来自中国的受欢迎动物猫熊，但在不满北京政治施压下，如今布拉格动物园将接待台湾借殖的濒危动物穿山甲，反映出两岸外交竞争延伸到动物亲善领域。

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台湾穿山甲vs中国猫熊，据中央社今天报道称，两岸动物外交在布拉格较劲。

据台北市立动物园今天表示，将借殖给布拉格动物园的穿山甲“果宝”及“润喉糖”因9月生下一只宝宝，“润喉糖”目前仍在育幼中，因此预计明年3月可以成行。园方去年与布拉格动物园谈成借殖计划，为域外保育尽一分心力。

中国数十年来不断将毛茸茸的猫熊送往世界各地，借由这种可爱动物的吸引力达成亲善目的。而布拉格原本与中国首都北京是“友好城市”关系，因此也曾希望成为另一个收到猫熊的城市。不过，2019年1月时，新上任的布拉格市长贺瑞普（Zdeněk Hřib）表示，由于原本与北京缔结姊妹市的协议条款，包括布拉格须确认将继续履行捷克政府的一个中国政策，并认知台湾是中国不可分割的领土，因此要求废除条款。

到了当年10月，布拉格市政会议便通过解除与北京的姊妹市关系，北京也随即宣布关系解除，并指责布拉格市府当局“粗暴干涉中国内政”。过了2个月，布拉格市议会更无异议通过与台北缔结为姐妹市。

中央社引述“华尔街日报”稍早报道，学生时代曾到台湾实习的贺瑞普，基于对台湾的友好和对西藏人权的重视，主动提出“人权比猫熊还重要”，宁愿放弃北京在缔结姊妹市时答应却迟迟没送来的猫熊，也要坚持人权价值。他在2019年3月访问台北时，也已表达希望台北市赠送穿山甲的意愿。

长鼻子的穿山甲全身布满一层层扇形鳞片，以蚂蚁和白蚁为主食，亲民度看似难以与圆滚滚的呆萌猫熊较量。但贺瑞普幼时在一本图画书见过穿山甲后，就一直认为牠是世上最酷的动物之一，“看起来就像活的松球一样”。

贺瑞普对于台湾穿山甲即将到来殷切期待，今年11月还特地在脸书（Facebook）贴出“果宝”与“润喉糖”的照片，写道“你自己看看，不是很可爱吗？”并计划让民众票选为2只穿山甲取捷克文名字。

据该报道，然而，台湾的“穿山甲外交”若要成功还有一个条件：布拉格要能养活这种动物。台北市立动物园过去15年仅对外借殖过6只穿山甲，分别送往德国和日本，但其中3只没养活，一只已老死，其余2只仍难以适应德国动物园准备的食物。

台北市立动物园在1997年成为世界上首批成功繁育穿山甲的动物园之一，目前是用粉虱、蜜蜂幼虫、苹果、蛋黄、酵母粉及6种以上其他原料熬煮成穿山甲所需饲料。布拉格动物园如今也盼沿用相同经验，在捷克成功繁育出穿山甲宝宝。

回过头来，猫熊也并非较容易伺候。牠必须以竹子为食，且要让牠交配更是难上加难。

据中央社说，此外，台北市立动物园负责保育工作的副研究员曹先绍指出，穿山甲在与猫熊的外交竞争还有个优势，那就是国外动物园若要饲养猫熊，每年得缴交高达100万美元（约新台币2780万元）保育费给中国，但台湾不会对饲养穿山甲收任何费用。