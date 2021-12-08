无国界记者发表新报告批中国新闻业倒退史无前例额

总部设在巴黎的无国界记者组织周二再度就中国新闻行业发表长达82页的研究报告，报告认为中国对新闻行业的打压史无前例。

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这是继2019年标题为《中国追求的世界传媒新秩序》的调查报告之后，无国界记者组织发表的又一份有关中国的新闻行业的调查报告，今次报告的标题为《中国新闻业大跃退》，报告详细的揭露了中国政府如何打压中国民众的知情权。

具体而言，报告盘点了中国政权用来镇压记者的工具：其中包括，中国记者必须更新记者证而接受为期90小时的年度培训，其中重点是学习“习思想”。记者已经被要求下载学习强国等可以收集他们个人资料的政治宣传应用程式；中国是全球最大的记者监狱，中国目前至少有127名专业和非专业记者被中关在监狱中。光是调查禁忌话题或刊登被禁的资讯，就足以让记者被关进卫生环境不佳的监狱多年，有时甚至可能遭受不人道对待而丧命。而他们中以新疆的记者为最多，目前有71名维吾尔记者身陷囹圄，占关在中国的记者人数一半以上。

报告特别强调香港新闻自由的恶化。香港过去曾经是新闻自由的典范，而今天却有越来越多记者遭当局以涉嫌危害国家安全的罪名而被逮捕。

目前至少有《苹果日报》创办人黎智英在内等12名记者、新闻自由捍卫者遭当局拘押，这12人都可能被判无期徒刑。

《中国新闻业大跃退》报告还详细介绍北京在境内以及在境外控制资讯管道的策略，并向中国当局、各国政府、机构、记者、媒体提出呼吁和建议。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）呼吁民主国家“找出所有适当策略，阻止北京推行镇压政策，并支援所有想捍卫知情权又爱国的中国公民。”