未讲先闹：保安局长怒批罗冠聪民主峰会发言诋毁京港 罗称不怕威吓

由美国牵头的全球民主峰会明(9日)起一连两日举行，流亡海外的前立法会议员罗冠聪受邀演讲，香港保安局长邓炳强对此大表不满，在罗冠聪发言前已指责他「企图发表诋毁(北京)中央和(香港)特区政府言论，散播政治谎言」，他对此感到极度愤怒。罗冠聪反讽邓炳强干涉他国内政，因为邓没有被邀请，他又说，不会屈服于邓炳强的威吓，将继续就香港选举制度发言。

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邓炳强昨(7日)晚发表网志，指潜逃的「反中乱港」分子罗冠聪企图在一个由美国策划、以民主作包装，实质是鼓动其阵营对抗中国的会议上发表诋毁中港政府的言论，散播政治谎言，「我对此感到极度愤怒。」

他续称，罗冠聪多次发表仇中言论，发表煽动分裂国家和颠覆国家政权的言论，涉嫌违反《香港国安法》，在其他年轻人身陷囹圄之际，他却乞求西方国家庇护。而「怯于中国和平崛起」的西方国家和政客则以中国威胁论作幌子，利用反中乱港分子作棋子，大肆唱衰中国及香港。他又说，「罗冠聪之流」又煽动选民无视立法会选举，对选举作出抹黑和违法呼吁，涉嫌触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》，港府会追究其刑事责任。他更指出，罗的有关言论可能违反《香港国安法》，但就没有作出阐释。

罗冠聪午夜时在其社交媒体上回应邓炳强，指呼吁市民抵制一个选民有权不投票的选举竟被视为犯法，你「几咁荒谬」，但他不会屈服于这种威吓。至于邓炳强指他发表煽动言论，他相信，他和一众被控煽动颠覆而受审的人宦是为香港民主行事，不会「被中共安插嘅罪行所扭曲」，呼吁邓局长搜集更多证据，「等全世界嘅人了解到呢啲指控同埋香港政府有几咁可笑。」罗更藉此反讽邓炳强，指他作出「咁多煽动香港市民以及国际社会憎恨香港政府嘅言行，好难说服外界你唔系『反中乱港』份子」。

在邓炳强发文前，罗冠聪已响应外界对他在民主峰会上发言的言论，指部份人支持和鼓励他，亦有来自亲共阵营的冷嘲热讽和人身攻击；既有人在没有提出证据的情况下将他的工作扭曲成为「外国势力」煽动，又有人质疑他代表香港的资格，但他表明，不会被荒谬言论困扰。

罗冠聪昨午已抵达美国缅因州，以便出席当地时间周五早上的「保障人权」和「巩固民主及对抗威权」两个讨论环节，并发表讲话。他说，作为唯一受邀的港人，对获邀感到荣幸，将会在演说中谈及中共对国际社会的威胁，以及香港和其他地区的民主抗争，亦会呼吁国际社会团结对抗威权崛起。